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Игра пройдёт 9 июня, начало — в 19:00 по московскому времени.

Сборная России проведёт встречу с командой Чили в рамках подготовки к Кубку конфедераций. До встречи с чилийцами подопечные Станислава Черчесова сыграют товарищескую игру 5 июня в Будапеште со сборной Венгрии. Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Россия сыграет в группе с Новой Зеландией, Мексикой и Португалией, Чили — с Германией, Австралией и Камеруном.