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30 мая 2017, 19:53 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

На «Арене ЦСКА» стартовала продажа билетов на матч Россия — Чили

В кассах стадиона «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Чили, сообщается на официальном сайте ЦСКА.

В кассах стадиона <span class=error>ВЭБ</span> Арена — Арена ЦСКА стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Чили сообщается на официальном сайте ЦСКА. Увеличить
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Игра пройдёт 9 июня, начало — в 19:00 по московскому времени.

Сборная России проведёт встречу с командой Чили в рамках подготовки к Кубку конфедераций. До встречи с чилийцами подопечные Станислава Черчесова сыграют товарищескую игру 5 июня в Будапеште со сборной Венгрии. Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Россия сыграет в группе с Новой Зеландией, Мексикой и Португалией, Чили — с Германией, Австралией и Камеруном.

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