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30 мая 2017, 16:28 | Футбол: Сборные | UA-Football

Украина U-21: Головко огласил состав на Мемориал Лобановского

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко огласил состав команды для участия в Мемориале Лобановского.

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр <span class=error>Головко</span> огласил состав команды для участия в Мемориале <span class=error>Лобановского</span>. Увеличить
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Вратари: Даниил Каневцев, Дмитрий Безрук (оба — «Черноморец», Одесса).

Защитники: Иван Зотько («Валенсия», Испания), Дмитрий Литвин («Фафе», Португалия), Павел Лукьянчук, Александр Осман, Александр Тимчик (все — «Динамо», Киев), Иван Лобай («Карпаты» Львов), Игорь Кирюханцев («Шахтер», Донецк).

Полузащитники: Бека Вачиберадзе («Бетис», Испания), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Илья Брюхов («Кальяри», Италия), Валерий Лучкевич («Стандард», Бельгия), Марьян Швед («Севилья», Испания), Юрий Вакулко, Игорь Кочергин, Евгений Чеберко (все — «Днепр», Днепр), Максим Третьяков («Черноморец» Одесса), Александр Зубков («Шахтер», Донецк).

Нападающие: Алексей Гуцуляк («Карпаты» Львов), Алексей Збунь («Звезда», Кропивницкий).

Сбор команды Александра Головко начнется 1 июня. Напомним, матчи турнира памяти Валерия Лобановского пройдут с 6 по 8 июня в Борисполе и Киеве. Вместе с молодежной сборной Украины участие в соревнованиях примут ее сверстники из Черногории, Финляндии и Словении.

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