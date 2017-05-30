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Сборная России по футболу продолжает подготовку к Кубку конфедераций, который пройдет на четырех российских стадионах. Сейчас команда находится в Австрии, где проходит сбор в преддверии контрольной встречи со сборной Венгрии, также являющейся частью подготовки к турниру.

После того как российские футболисты 5 июня сыграют в Уйпеште с венгерской сборной, они 9 июня уже у себя примут другого участника Кубка конфедераций команду Чили, которая попала при жеребьевке в другую группу, а затем начнется уже сам главный турнир лета среди сборных.

После очередной тренировки национальной команды один из ее ветеранов и самых опытных игроков Александр Самедов заявил, что с нетерпением ждет предстоящего события.

«Для меня это супертурнир! Не у каждого есть возможность принять в нем участие, ведь на него едут только победители соревнований своих частей света. Не понимаю тех, кто говорит, что этот турнир выставочный», — заявил полузащитник московского «Спартака», ставший в этом сезоне чемпионом России в интервью агентству «Р-Спорт».

Что касается тренировочных условий в Австрии, то хавбек не стал жаловаться на время проведения занятий, выпадающее на самую жаркую часть дня.

«На самом деле все нормально. Да, жарковато. Но скоро все клубы, так или иначе, полетят на сборы, а в последнее время многие выбирают местом сборов Австрию. Так что все уже привыкли. Тренируемся раз в день, но занятия достаточно плотные — успеваем все, и этих нагрузок вполне хватает», — отметил Самедов.

Говоря о фаворитах группы, где представлена сборная России, Самедов выделил мексиканцев наравне с чемпионами Европы из Португалии.

— Не считаю, что Мексика сильнее. Поставил бы их с португальцами наравне. По крайней мере, судя по тому, что я видел в исполнении мексиканцев на чемпионате мира в Бразилии.

— Что нужно сделать российской сборной, чтобы опередить в группе и тех, и других?

— Нам нужно сыграть в качественный футбол, сыграть дисциплинированно. С теми же португальцами мы в последние годы играли трижды и дважды их обыграли. Почему бы не сделать это в третий раз? Понятно, что это топовая сборная, другая не стала бы чемпионом Европы, но можно с ними играть и их обыгрывать.

Оригинально выступил защитник Георгий Джикия, решивший поиронизировать, отвечая на вопрос корреспондента «Спорт-Экспресса» о том, как он себя ощущает в роли надежды сборной в центре обороны.

— Я не Надежда, я Георгий. Со стороны виднее, я думаю. Меня вызывают в сборную, значит, тренеры в какой-то степени надеются.

Я делаю свою работу, готов делать ее и дальше. Очень стараюсь. Еще недавно смотрел матчи сборной как болельщик, теперь я сам в сборной. Это вдохновляет.

— Кто лидер сборной?

— Сейчас есть Игорь Акинфеев. Настоящий лидер, настоящий капитан. Он и Александр Самедов — те люди, которые могут за собой повести, — отметил защитник, перешедший по ходу сезона из пермского «Амкара» в московский «Спартак» и, как и Самедов, ставший чемпионом страны.

Также мыслями в предстоящем турнире находится полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский.

«Я считаю, что минимальная задача для сборной на Кубке конфедераций — это выход из группы, а дальше уже будем двигаться от матча к матчу. Болельщикам всегда нужен результат, я могу их понять, когда они излучают негатив после провалов, — рассказал он в беседе с агентством ТАСС.

— К примеру, мои друзья всегда говорят мне правду об игре команды, никто не пытается врать или заискивать, все говорят прямо в глаза. Я не могу сказать, что они не правы, мы должны как команда доказывать все на поле.

Это нормально, когда у болельщиков завышенные требования к сборной России. Когда ты являешься болельщиком, ты всегда будешь ждать от своей команды победы. У нас в сборной собраны качественные футболисты, все в наших руках и ногах, мы можем изменить мнение болельщиков о команде только своей игрой.

Свою роль играет менталитет наших людей. Когда сборная раз за разом не показывает того результата, которого ждут болельщики, негатив у людей накапливается, это нормально.