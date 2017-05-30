В сборной никто никого не жалеет

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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ,

Гоша ЧЕРНОВ

из Нойштифта.

Роман ЗОБНИН: «СТАНЕТ ЧУТЬ ПОСВОБОДНЕЕ ДЫШАТЬ».

Полузащитник сборной России и «Спартака» рассказал о своих ощущениях от подготовки к Кубку конфедераций.

— В этот день был упор на тактику, — начал Зобнин. — Приятно работать с мячом, а не тупо бегать по кругу. Играли в футбол, хорошо нагрузились, сейчас надо отдохнуть, восстановиться. Работа нормально идет. Утром тренировка, потом обед, восстановление, сауна, массаж. В город не выходил еще, развлекаюсь в комнате.

— Много ли стыков было на тренировке?

— Никто никого не жалеет. Понятно, надели щитки, чтобы не было травм глупых. Нужно максимально тренироваться, показывать себя. Все были концентрированы.

— Ваш теперь уже бывший одноклубник Маурисиу сказал, что вы можете в любой команде мира заиграть.

— Без комментариев.

— Погода должна перемениться, дождь обещают.

— В первые дни было жарко тренироваться, но куда деваться? Если пойдет дождь, станет чуть посвободнее дышать.

— Два слова о соперниках по Кубку конфедераций (Новой Зеландии, Португалии и Мексике).

— Слабых соперников нет, со всеми нужно играть с максимальной самоотдачей.

Владимир ГАБУЛОВ: «НА ЖДАЛ, ЧТО ВЫЗОВУТ».

Вратарь тульского «Арсенала» лишь накануне вечером присоединился к национальной команде после переходных матчей с «Енисеем».

— Вы только вчера приехали. Тяжело вливаться в сборы, когда они уже идут? — первый вопрос Габулову.

— Конечно, нагрузки уже приличные у команды. Первый день всегда бывает непростым. Но я бы не сказал, что это тяжело. Все в удовольствие, все интересно, все знакомо.

— Как вы узнали о вызове в сборную? Не удивились ли?

— Мне позвонил тренер вратарей Гинтарас Стауче и спросил, как мое состояние и самочувствие, готов ли. Был приятно удивлен. Честно говоря, не ожидал, что вызовут.

— Вы долгое время не вызвались в сборную, первую половину сезона вообще не играли. Был момент, что вы смирились: в сборную не попадете?

— Даже не думал об этом. Когда пропустил половину сезона, были мысли только о том, чтобы вернуться в футбол, набрать оптимальную форму.

— Как вы считаете, ваши шансы на попадание в итоговую заявку выше или ниже, чем у конкурентов?

— На сегодня вообще никак их не оцениваю. Только тренируюсь, получаю удовольствие, стараюсь помогать партнерам.

— Германия привезет на Кубок конфедераций не самый сильный состав. Стоит ли в таком случае относиться к этому турниру серьезно?

— Нам и нашим болельщикам нужно относиться серьезно к этому турниру. Кубок конфедераций нужно постараться выиграть, пусть это звучит громко. Тем не менее, нужно стремиться к этому, стараться побеждать в каждом матче.

— Сегодня была первая игровая тренировка…

— Меня видимо ждали (смеется). Приятно, что без меня в футбол не играли. Всегда интересно участвовать в таких тренировках, они развивают понимание между партнерами.

— В чем отличие нынешней сборной от той, в которой вы были в последний раз?

— Отличия только в составе. Сборная — это лучшая команда страны.

— Вас чем-то ограничивают здесь? Может, штрафы есть?

— Надеюсь, пока нет штрафов (смеется).

— Сегодня Станислав Черчесов крикнул Гильерме: «Ты бразилец или индус?» А вас он как-нибудь называет?