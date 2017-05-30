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Дмитрий Бага играет в хорошем чемпионате, но в сборную не вызывается. Он годится для команды?

Следим за всеми, кто может внести свой вклад в хорошую игру и работу сборной. На данный момент выбор сделан в пользу тех, кто включен в расширенный список. Но любой список — это не догма. При его составлении учитывали, что чемпионат Греции давно завершен. У Баги возникла долгая пауза. Важен игровой тонус футболиста.

Пытались переубедить Калачева и Корниленко, которые решили прекратить выступления за сборную?

Разговаривал с Калачевым раньше, с Корниленко — сегодня. Ребята свой футбольный век в сборной решили ограничить и сосредоточиться на выступлениях в клубах. Как они говорят, им недолго осталось поиграть и хотелось остановиться на чем-то одном.

Общались с Кривцом?

Нет. Человек получил травму. Смысл его дергать и о чем-то говорить? Его главная задача сейчас восстановиться. Начнет тренироваться, играть — поговорим. А сейчас смысла дергать человека нет. Пускай восстанавливается. Здоровья ему!

Как относитесь к ситуации с Антоном Сарокой?

Не хочу лишний раз ее комментировать. Так быть не должно. Кто в этом виноват — не мне разбираться. Мы рассчитывали на Антона.

Михаил Сиваков прибыл в сборную с разбитым лбом. Не помешает ли это ему в игре с командой Швейцарии?

Мы с Мишей разговаривали. Он получил рассечение в первой игре с хабаровским СКА. С зашитым лбом он отыграл два матча на позиции центрального защитника. Думаю, проблем не будет: он не трус, а боец. Если нужно, то он не уберет голову. Даже зашитую. Он готов играть.

В прежние времена соотношение футболистов в сборной игроков-легионеров и из белорусского чемпионата было примерно 50/50. Сейчас в составе лишь шестеро, выступающих за пределами Беларуси. Что это: новая тенденция или так сложились обстоятельства?

Это вынужденная мера. У кого-то чемпионат в разгаре, у кого-то — он давно завершен. К тому же необходимо посмотреть всех кандидатов — для этого и нужны товарищеские игры.

Насколько вас не устраивает состояние Стасевича?

Я знаю его как футболиста, знаю его позицию. В ближайшем матче хочу посмотреть другую схему. Смысла вызывать Игоря я не нашел. Перед игрой с Болгарией выберем схему и решим, кого из футболистов будем вызывать.

Тревожит ли вас физическое состояние футболистов БАТЭ?

Как тренер понимаю: всю дистанцию чемпионата сложно пройти на пике формы. Спады неизбежны. Это больше беспокоит клубного тренера. Может быть, нынешний спад планировался, чтобы выйти на пик формы к еврокубкам. Мне сложно судить, как готовилась команда. Лучше этот вопрос адресовать Ермаковичу. Хочется, чтобы игроки сборной были в оптимальной форме.

Насколько охотно тренеры наших грандов дают вам информацию о делах текущих с учетом того, что вы возглавляете «Торпедо»?

Никаких проблем нет. Общался с Кубаревым, Ермаковичем, Боровским. Информацию мне дают полную: травмы, состояние формы. Эту информацию использую как тренер сборной Беларуси, а не жодинского «Торпедо».

Кто выведет команду с капитанской повязкой?

За день до игры решим, кто будет капитаном. Разумеется, это будет человек, который не первый день в сборной Беларуси.

В Швейцарию вы везете экспериментальный состав. После предыдущих неудач болельщики много критикуют. Не опасаетесь, что сборная вновь сыграет неудачно и вызовет гнев болельщиков?

Это спорт. Понимаю критику. Если я не буду экспериментировать в товарищеских матчах, то я не буду видеть объективную картину в преддверии официальных матчей. В Швейцарию мы едем играть и добиваться положительного результата. К игре со сборной Болгарии будут оптимальный состав и оптимальная тактика. Надеюсь на понимании со стороны болельщиков.

Лукашенко недавно жестко отреагировал на результаты хоккейной сборной. Не опасаетесь аналогичных выводов высшего руководства в случае неудачного результата в Швейцарии?

Тренерская работа она такая: без критики сложно ее провести. Я по жизни оптимист, надеюсь, что все будет хорошо. Наша сборная в любом случае будет двигаться вперед и развиваться.

За что отвечает в сборной Беларуси тренер Олег Кузьменок?

Он отвечает за физподготовку, наигрыш стандартов. Тактические моменты обсуждаем всем тренерским штабом.

Насколько он комфортно ощущает себя в сборной, учитывая, что он за нее не выступал?

Знаете, я тоже не играл в сборной. Не всем дано быть выдающимся футболистом. У него такой же авторитет, как и у меня. Какого-то неуважения со стороны ребят нет.

Кто курирует легионеров?

Стрипейкис и я.

Тренерские штабы сборной часто менялись. Только тренер вратарей Андрей Сацункевич остается неизменным. Как думаете, с чем связано?

Это связано с его профессиональными качествами и характером. Он не бывает назойливым, не говорит лишнего. Спросишь — ответит. Еще он неплохо ладит с вратарями, чувствует психологические моменты.

Хорошо ли изучили сборную Швейцарии?

Посмотрели последнюю игру с командой Латвии. Я на основе статистической информации, которую мне предоставляют, изучил основные моменты по игре в атаке и обороне. У них хорошая линия атаки, много легионеров. Сборная хорошего уровня. Будет интересно.

Кто смотрит матчи и делает видеонарезки?

Смотрим вместе с Валерием Стрипейкисом. А нарезки делает он один.