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30 мая 2017, 14:51 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Жодинский торпедовец Александр Павловец впервые вызван в футбольную сборную Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник жодинского клуба «Торпедо-БелАЗ» Александр Павловец впервые вызван в национальную сборную Беларуси. Он заменит травмированного футболиста брестского «Динамо» Алексея Гавриловича, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>30 мая Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Полузащитник <span class=error>жодинского</span> клуба <span class=error>Торпедо</span>-<span class=error>БелАЗ</span> Александр <span class=error>Павловец</span> впервые вызван в национальную сборную <span class=error>Беларуси</span>. Он заменит травмированного футболиста брестского Динамо Алексея Гавриловича сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Кроме того, в предстоящих июньских матчах в команде не будет форвардов Антона Сароки из минского «Динамо» и жодинского торпедовца Александра Макася, рассказал журналистам главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко. Сейчас под его руководством к гостевому спаррингу с командой Швейцарии готовятся:

вратари — Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо», Минск);.

защитники — Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — «Шахтер», Солигорск), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Динамо», Минск), Дмитрий Алисейко (оба — «Динамо», Брест);.

полузащитники — Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Артем Быков («Динамо», Минск), Алексей Легчилин («Динамо», Брест), Олег Евдокимов («Минск»), Павел Савицкий («Неман», Гродно);.

нападающие — Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер»), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Футболисты тренируются с 28 мая на полях ассоциации «Белорусская федерация футбола», а завтра утром вылетят в швейцарский Невшатель, где 1 июня проведут товарищеский матч с национальной сборной Швейцарии. Игорь Криушенко считает, что встреча с сильной швейцарской сборной станет хорошей школой для его подопечных. Хотя состав белорусской сборной не оптимален, в нем много молодых футболистов из белорусских клубов, тренерский штаб настраивает команду на положительный результат с тем, чтобы лучше подготовиться к официальному матчу с командой Болгарии, отметил тренер.

На следующий день после матча со швейцарцами белорусы вернутся в Минск и будут готовиться к двум домашним встречам. 9 июня они сыграют на «Борисов-Арене» с Болгарией в квалификации чемпионата мира, 12 июня на минском стадионе «Трактор» проведут спарринг с Новой Зеландией.

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