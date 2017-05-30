Жодинский торпедовец Александр Павловец впервые вызван в футбольную сборную Беларуси

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Кроме того, в предстоящих июньских матчах в команде не будет форвардов Антона Сароки из минского «Динамо» и жодинского торпедовца Александра Макася, рассказал журналистам главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко. Сейчас под его руководством к гостевому спаррингу с командой Швейцарии готовятся:

вратари — Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо», Минск);.

защитники — Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — «Шахтер», Солигорск), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Динамо», Минск), Дмитрий Алисейко (оба — «Динамо», Брест);.

полузащитники — Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Артем Быков («Динамо», Минск), Алексей Легчилин («Динамо», Брест), Олег Евдокимов («Минск»), Павел Савицкий («Неман», Гродно);.

нападающие — Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер»), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Футболисты тренируются с 28 мая на полях ассоциации «Белорусская федерация футбола», а завтра утром вылетят в швейцарский Невшатель, где 1 июня проведут товарищеский матч с национальной сборной Швейцарии. Игорь Криушенко считает, что встреча с сильной швейцарской сборной станет хорошей школой для его подопечных. Хотя состав белорусской сборной не оптимален, в нем много молодых футболистов из белорусских клубов, тренерский штаб настраивает команду на положительный результат с тем, чтобы лучше подготовиться к официальному матчу с командой Болгарии, отметил тренер.

На следующий день после матча со швейцарцами белорусы вернутся в Минск и будут готовиться к двум домашним встречам. 9 июня они сыграют на «Борисов-Арене» с Болгарией в квалификации чемпионата мира, 12 июня на минском стадионе «Трактор» проведут спарринг с Новой Зеландией.