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30 мая 2017, 14:37 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Игорь Криушенко: Калачев и Корниленко решили ограничить свой футбольный век в сборной Беларуси

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о решении полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева и форварда «Крыльев Советов» Сергея Корниленко завершить карьеру в национальной команду.

Главный тренер сборной <span class=error>Беларуси</span> Игорь Криушенко поделился мнением о решении полузащитника Ростова Тимофея <span class=error>Калачева</span> и форварда Крыльев Советов Сергея Корниленко завершить карьеру в национальной команду. Увеличить
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Пытались переубедить Калачева и Корниленко, которые решили прекратить выступления за сборную?

Разговаривал с Калачевым раньше, с Корниленко — сегодня. Ребята свой футбольный век в сборной решили ограничить и сосредоточиться на выступлениях в клубах. Как они говорят, им недолго осталось поиграть и хотелось остановиться на чем-то одном.

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Жодинский торпедовец Александр Павловец впервые вызван в футбольную сборную Беларуси

Жодинский торпедовец Александр Павловец впервые вызван в футбольную сборную Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник жодинского клуба «Торпедо-БелАЗ» Александр Павловец впервые вызван в национальную сборную Беларуси. Он заменит травмированного футболиста брестского «Динамо» Алексея Гавриловича, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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