Игорь Криушенко: Калачев и Корниленко решили ограничить свой футбольный век в сборной Беларуси
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о решении полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева и форварда «Крыльев Советов» Сергея Корниленко завершить карьеру в национальной команду.
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Пытались переубедить Калачева и Корниленко, которые решили прекратить выступления за сборную?
Разговаривал с Калачевым раньше, с Корниленко — сегодня. Ребята свой футбольный век в сборной решили ограничить и сосредоточиться на выступлениях в клубах. Как они говорят, им недолго осталось поиграть и хотелось остановиться на
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