Сорокин: Готовность газона на «Санкт-Петербург Арене» ожидается за 6 дней до 1-й игры
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полная готовность газона на «Санкт-Петербург Арене» ожидается за шесть дней до проведения первого матча на стадионе в рамках Кубка конфедераций-2017, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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Арена на Крестовском острове в
«Газон в
На «Санкт-Петербург Арене» домашние матчи проводит местный «Зенит», который в апреле переехал на новую арену со стадиона «Петровский». После состоявшегося 7 мая матча 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и грозненским «Тереком» занимавший в тот момент пост главного тренера «сине-бело-голубых» Мирча Луческу подверг критике состояние газона на арене.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер позже заявил, что состояние поля на «Санкт-Петербург Арене» «оставляет желать лучшего». В итоге последний домашний матч сезона против «Краснодара» 17 мая «Зенит» провел на стадионе «Петровский», а глава РФС Виталий Мутко сообщил, что газон на «Санкт-Петербург Арене» будут менять. Позже стало известно, что замена газона обойдется в 9 миллионов рублей. 30 мая стало известно, что укладка нового газона на стадионе в Петербурге завершена.
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