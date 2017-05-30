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30 мая 2017, 14:29 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сорокин: Готовность газона на «Санкт-Петербург Арене» ожидается за 6 дней до 1-й игры

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полная готовность газона на «Санкт-Петербург Арене» ожидается за шесть дней до проведения первого матча на стадионе в рамках Кубка конфедераций-2017, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

<em>МОСКВА 30 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника <span class=error>Столбунова</span>.</em> Полная готовность газона на Санкт-Петербург Арене ожидается за шесть дней до проведения первого матча на стадионе в рамках Кубка конфедераций-2017 заявил корреспонденту агентства Р-Спорт <span class=error>гендиректор</span> оргкомитета Россия-2018 Алексей <span class=error>Сорокин</span>. Увеличить
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Арена на Крестовском острове в Санкт-Петербурге примет матч открытия Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. 17 июня на «Санкт-Петербург Арене» встретятся сборные России и Новой Зеландии.

«Газон в Санкт-Петербурге уже давно начали прошивать. Мы за этим процессом внимательно следим, машина работает, и пока все в порядке. Газон ожидаем хорошего качества. Все ожидаем, конечно, в срок. Я думаю, что даже дней за шесть до открытия все должно быть готово», — сказал Сорокин по телефону.

На «Санкт-Петербург Арене» домашние матчи проводит местный «Зенит», который в апреле переехал на новую арену со стадиона «Петровский». После состоявшегося 7 мая матча 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и грозненским «Тереком» занимавший в тот момент пост главного тренера «сине-бело-голубых» Мирча Луческу подверг критике состояние газона на арене.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер позже заявил, что состояние поля на «Санкт-Петербург Арене» «оставляет желать лучшего». В итоге последний домашний матч сезона против «Краснодара» 17 мая «Зенит» провел на стадионе «Петровский», а глава РФС Виталий Мутко сообщил, что газон на «Санкт-Петербург Арене» будут менять. Позже стало известно, что замена газона обойдется в 9 миллионов рублей. 30 мая стало известно, что укладка нового газона на стадионе в Петербурге завершена.
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