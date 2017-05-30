Витсель вызван в сборную Бельгии на матчи с Чехией и Эстонией

Футболист ныне выступает в Китае за «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Всего в национальную команду приглашены 27 игроков, говорится на официальном сайте бельгийской сборной в «Твиттере».

Вратари: Коэн Кастельс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Матц Зельс («Ньюкасл Юнайтед»);.

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба — «Тоттенхэм Хотспур»), Дедрик Боята («Селтик»), Лоран Симан («Монреаль Импэкт»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Томас Вермален («Рома»).

Полузащитники: Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Янник Феррейра-Карраско («Атлетико»), Насел Шадли («Вест Бромвич Альбион»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»), Томас Фоке («Гент»), Торган Азар («Боруссия» М), Раджа Найнгголан («Рома»), Юри Тилеманс («Андерлехт»), Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»), Эден Азар («Челси»);.

Нападающие: Миши Батшуайи («Челси»), Ромелу Лукаку, Кевин Миральяс (оба — «Эвертон»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Дрис Мертенс («Наполи»), Дивок Ориги («Ливерпуль»).

Товарищеский матч Бельгия — Чехия состоится 5 июня, а 9 июня бельгийцы в Таллине сыграют против Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.