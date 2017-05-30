Витсель вызван в сборную Бельгии на матчи с Чехией и Эстонией
Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель вызван в сборную Бельгии для подготовки к матчам против Чехии и Эстонии.
Футболист ныне выступает в Китае за «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Всего в национальную команду приглашены 27 игроков, говорится на официальном сайте бельгийской сборной в «Твиттере».
Вратари: Коэн Кастельс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Матц Зельс («Ньюкасл Юнайтед»);.
Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба — «Тоттенхэм Хотспур»), Дедрик Боята («Селтик»), Лоран Симан («Монреаль Импэкт»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Томас Вермален («Рома»).
Полузащитники: Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Янник
Нападающие: Миши Батшуайи («Челси»), Ромелу Лукаку, Кевин Миральяс (оба — «Эвертон»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Дрис Мертенс («Наполи»), Дивок Ориги («Ливерпуль»).
Товарищеский матч Бельгия — Чехия состоится 5 июня, а 9 июня бельгийцы в Таллине сыграют против Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
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