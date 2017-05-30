Экс-игроки сборной России проведут матч с комментаторами «Матч ТВ»
1 июня в Парке легенд состоится открытие современного футбольного поля.
Травяное покрытие появится там, где зимой работала уличная ледовая арена. В этот день состоится
На поле выйдут знаменитые игроки Александр Мостовой, Валерий Карпин, Роман Широков, Евгений Алдонин, Владимир Быстров и многие другие. Против них сыграет команда комментаторов телеканала «Матч ТВ»: Александр Шмурнов, Дмитрий Шнякин, Михаил Поленов, Павел Занозин и другие.
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