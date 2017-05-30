Экс-игроки сборной России проведут матч с комментаторами «Матч ТВ»

Травяное покрытие появится там, где зимой работала уличная ледовая арена. В этот день состоится гала-матч между командами легенд отечественного футбола и представителей ведущих спортивных изданий и телеканалов.

На поле выйдут знаменитые игроки Александр Мостовой, Валерий Карпин, Роман Широков, Евгений Алдонин, Владимир Быстров и многие другие. Против них сыграет команда комментаторов телеканала «Матч ТВ»: Александр Шмурнов, Дмитрий Шнякин, Михаил Поленов, Павел Занозин и другие.