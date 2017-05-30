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30 мая 2017, 14:23 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Экс-игроки сборной России проведут матч с комментаторами «Матч ТВ»

1 июня в Парке легенд состоится открытие современного футбольного поля.

Травяное покрытие появится там, где зимой работала уличная ледовая арена. В этот день состоится гала-матч между командами легенд отечественного футбола и представителей ведущих спортивных изданий и телеканалов.

На поле выйдут знаменитые игроки Александр Мостовой, Валерий Карпин, Роман Широков, Евгений Алдонин, Владимир Быстров и многие другие. Против них сыграет команда комментаторов телеканала «Матч ТВ»: Александр Шмурнов, Дмитрий Шнякин, Михаил Поленов, Павел Занозин и другие.

Гала-матч пройдёт при поддержке Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта Российской Федерации. В День защиты детей в открытии площадки примет участие детская футбольная школа «Родина», для игроков которой Мостовой проведёт мастер-класс.

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