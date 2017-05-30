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30 мая 2017, 13:37 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Вульф Ляйти: Черчесов выбросил перчатки и с кулаками набросился на тренера

Многолетний товарищ Станислава Черчесова навестил своего друга в Австрии и рассказал кое-что о молодости главного тренера сборной России.

<nobr>Экс-тренер</nobr> <span class=error>Черчесова</span> навестил друга в Австрии. Увеличить
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Во вторник на тренировку сборной России пришел необычный гость. Седовласый мужчина в клетчатой рубашке скромно сел на трибуне, но когда его увидел Станислав Черчесов, спустился к бровке и тепло обнялся с тренером российской команды. Человек представился как Вольфганг Ляйтеншторфер. Или просто Вульф Ляйти.

Он работал тренером вратарей в «Тироле», когда туда пришел Черчесов. А как только российский голкипер завершил карьеру и стал сам тренировать, Ляйтеншторфер был его помощником.

— Станислав — суровый парень, — улыбнулся многолетний напарник Черчесова. — Всегда им был, действительно суровый. Когда что-то идет не так, как он хочет, он может очень сильно разозлиться. И тогда последствия для всех, кто идет против него, будут самыми серьезными.

Помню, случай, Станислав тогда еще был голкипером, мы играли в Инсбруке матч чемпионата. И защита, скажем прямо, действовала не лучшим образом. Не так, как он хотел. И Черчесов очень разозлился — выбросил перчатки и с кулаками набросился на тренера. Чуть ли не до драки дошло. Он разозлился на игру защиты и на то, как на эту ситуацию реагировал тренер. Но с годами Станислав успокоился.

— Правда, что он многое взял от Йоахима Лева?

— Не только от него. В первую очередь ему многое дал Курт Яра. Лев, конечно, тоже. Ну и я кое-какой вклад сделал, ха-ха!

— Каким он был игроком в вашей команде?

— Очень дисциплинированным. Дисциплина — его конек. Всегда очень четко выполнял все требования тренеров, соблюдал режим. Уже тогда чувствовалось, что он станет тренером. Уверен, Россия сделала правильный выбор.

— Вы могли бы представить, что он возглавит сборную?

— О, нет. Я наблюдал за ним, когда он возглавил «Спартак» и после этого все остальные команды. Ему явно было непросто. Но со временем он приобрел опыт и достиг вершины.

— Его самая сильная сторона?

— Тактика.

— Приедете на чемпионат мира?

— Обязательно буду смотреть. И желаю своему другу Станиславу всего наилучшего!

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Нойштифта.

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