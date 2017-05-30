Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29916904/
30 мая 2017, 13:32 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Спасибо за игру. Сергей Корниленко попрощался со сборной Беларуси

Вторничную утреннюю тренировку национальной сборной, которая продолжает подготовку к товарищескому матчу со швейцарцами, посетил форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко. В Невшатель он не летит. Как игрок сборной Беларуси он в принципе больше никуда не летит — форвард принял непростое решение завершить международную карьеру. Pressball.by вспоминает, каким была эпоха 33-летнего нападающего в сборной.

Вторничную утреннюю тренировку национальной сборной которая продолжает подготовку к товарищескому матчу со швейцарцами посетил форвард Крыльев Советов Сергей Корниленко. В <span class=error>Невшатель</span> он не летит. Как игрок сборной <span class=error>Беларуси</span> он в принципе больше никуда не летит — форвард принял непростое решение завершить международную карьеру. Pressball.by вспоминает каким была эпоха 33-летнего нападающего в сборной. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© «Прессбол»

Сергей дебютировал за Беларусь без малого 14 лет назад, в августе 2003-го, будучи 20-летним форвардом минского «Динамо», которого скоро ждал отъезд за рубеж. Команда Анатолия Байдачного в Минске проводила спарринг со сборной Ирана, и Корниленко появился на замену на 70-й минуте вместо Максима Ромащенко. Белорусы выиграли — 2:1.

С тех пор он облачался в футболку сборной 78 раз — чаще в ней выходили на поле только ветераны Александр Кульчий (102) и Сергей Гуренко (80). Последней игрой форварда в составе сборной стал гостевой матч с болгарами в ноябре прошлого года, проигранный подопечными тогда еще Александра Хацкевича (0:1).

Пожалуй, первое, что ассоциируется с Корниленко — нереальная, беспредельная самоотдача. Могло не получаться, мяч мог не идти в ворота, мог в принципе дойти до форварда пару раз за 90 минут. Неизменным оставалось одно — Сергей боролся до последнего. Об этом свидетельствует и один из его рекордов: больше него в составе сборной не удалялся с поля никто: четыре красные карточки, в том числе самая быстрая в истории белорусской «националки» — на в самом дебюте гостевого спарринга с черногорцами в прошлом году.

Единственное, о чем остается жалеть, — до рекорда результативности Максима Ромащенко (20 голов) Корниленко не дотянул. Остановился на 17-ти. Особенно памятны два из них — в матче, который затем назовут его бенефисом. Дубль и результативная передача в октябре 2006 года помогли команде Юрия Пунтуса одержать, пожалуй, самую яркую победу в своей истории — 4:2 над словенцами. В том сезоне Корниленко, уже выступавший за украинский «Днепр», вообще «жег» — 5 голов в 9 матчах за сборную!.. В последние же годы Сергей «молчал» — с сентября 2015-го, когда реализовал пенальти в ворота украинцев.

13 лет, 6 тренеров, 78 игр, 17 голов… Цифры говорят о сделанном нападающим для сборной больше слов. Остается сказать только одно: спасибо за игру….

Сборная Беларуси
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Сергей Корниленко завершил карьеру в сборной Беларуси

Сергей Корниленко завершил карьеру в сборной Беларуси

Сергей Корниленко объявил о завершении карьеры в сборной Беларуси. Во вторник нападающий приехал на тренировку в технический центр БФФ, чтобы сообщить важную новость и попрощаться с командой и тренерским штабом. 14 июня игроку исполнится 34 года.
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ