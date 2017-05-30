Спасибо за игру. Сергей Корниленко попрощался со сборной Беларуси

Сергей дебютировал за Беларусь без малого 14 лет назад, в августе 2003-го, будучи 20-летним форвардом минского «Динамо», которого скоро ждал отъезд за рубеж. Команда Анатолия Байдачного в Минске проводила спарринг со сборной Ирана, и Корниленко появился на замену на 70-й минуте вместо Максима Ромащенко. Белорусы выиграли — 2:1.



С тех пор он облачался в футболку сборной 78 раз — чаще в ней выходили на поле только ветераны Александр Кульчий (102) и Сергей Гуренко (80). Последней игрой форварда в составе сборной стал гостевой матч с болгарами в ноябре прошлого года, проигранный подопечными тогда еще Александра Хацкевича (0:1).



Пожалуй, первое, что ассоциируется с Корниленко — нереальная, беспредельная самоотдача. Могло не получаться, мяч мог не идти в ворота, мог в принципе дойти до форварда пару раз за 90 минут. Неизменным оставалось одно — Сергей боролся до последнего. Об этом свидетельствует и один из его рекордов: больше него в составе сборной не удалялся с поля никто: четыре красные карточки, в том числе самая быстрая в истории белорусской «националки» — на в самом дебюте гостевого спарринга с черногорцами в прошлом году.



Единственное, о чем остается жалеть, — до рекорда результативности Максима Ромащенко (20 голов) Корниленко не дотянул. Остановился на 17-ти. Особенно памятны два из них — в матче, который затем назовут его бенефисом. Дубль и результативная передача в октябре 2006 года помогли команде Юрия Пунтуса одержать, пожалуй, самую яркую победу в своей истории — 4:2 над словенцами. В том сезоне Корниленко, уже выступавший за украинский «Днепр», вообще «жег» — 5 голов в 9 матчах за сборную!.. В последние же годы Сергей «молчал» — с сентября 2015-го, когда реализовал пенальти в ворота украинцев.



13 лет, 6 тренеров, 78 игр, 17 голов… Цифры говорят о сделанном нападающим для сборной больше слов. Остается сказать только одно: спасибо за игру….