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30 мая 2017, 12:53 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Сергей Корниленко завершил карьеру в сборной Беларуси

Сергей Корниленко объявил о завершении карьеры в сборной Беларуси. Во вторник нападающий приехал на тренировку в технический центр БФФ, чтобы сообщить важную новость и попрощаться с командой и тренерским штабом. 14 июня игроку исполнится 34 года.

Сергей Корниленко объявил о завершении карьеры в сборной <span class=error>Беларуси</span>. Во вторник нападающий приехал на тренировку в технический центр <span class=error>БФФ</span> чтобы сообщить важную новость и попрощаться с командой и тренерским штабом. 14 июня игроку исполнится 34 года. Увеличить
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В сезоне-2016/17 Корниленко выступал за «Крылья Советов», с которыми занял 15 место в российской премьер-лиге и покинул элитный дивизион. В завершившемся чемпионате белорус провел 26 матчей и забил 8 голов, войдя в топ-10 форвардов премьер-лиги. За сборную Беларуси Корниленко провел 78 матчей (больше только у Сергея Гуренко и Александра Кульчия) и забил 17 голов (больше только у Максима Ромащенко).

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Новости Сборных команд

Спасибо за игру. Сергей Корниленко попрощался со сборной Беларуси

Спасибо за игру. Сергей Корниленко попрощался со сборной Беларуси

Вторничную утреннюю тренировку национальной сборной, которая продолжает подготовку к товарищескому матчу со швейцарцами, посетил форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко. В Невшатель он не летит. Как игрок сборной Беларуси он в принципе больше никуда не летит — форвард принял непростое решение завершить международную карьеру. Pressball.by вспоминает, каким была эпоха 33-летнего нападающего в сборной.
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