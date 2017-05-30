Сергей Корниленко завершил карьеру в сборной Беларуси
Сергей Корниленко объявил о завершении карьеры в сборной Беларуси. Во вторник нападающий приехал на тренировку в технический центр БФФ, чтобы сообщить важную новость и попрощаться с командой и тренерским штабом. 14 июня игроку исполнится 34 года.
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В сезоне-2016/17 Корниленко выступал за «Крылья Советов», с которыми занял 15 место в российской
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