Сергей Корниленко завершил карьеру в сборной Беларуси

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В сезоне-2016/17 Корниленко выступал за «Крылья Советов», с которыми занял 15 место в российской премьер-лиге и покинул элитный дивизион. В завершившемся чемпионате белорус провел 26 матчей и забил 8 голов, войдя в топ-10 форвардов премьер-лиги. За сборную Беларуси Корниленко провел 78 матчей (больше только у Сергея Гуренко и Александра Кульчия) и забил 17 голов (больше только у Максима Ромащенко).