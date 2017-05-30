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30 мая 2017, 12:39 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

В сборной России поздравили Головина с днём рождения

Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций.

Перед началом очередной тренировки главный тренер национальной команды Станислав Черчесов и футболисты поздравили полузащитника Александра Головина с днём рождения. Хавбеку исполнился 21 год.

В рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России проведёт два контрольных матча. 5 июня в Будапеште россияне сыграют против Венгрии, а 9 июня в Москве встретятся со сборной Чили.

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