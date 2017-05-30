В сборной России поздравили Головина с днём рождения
Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций.
Перед началом очередной тренировки главный тренер национальной команды Станислав Черчесов и футболисты поздравили полузащитника Александра Головина с днём рождения. Хавбеку исполнился 21 год.
В рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России проведёт два контрольных матча. 5 июня в Будапеште россияне сыграют против Венгрии, а 9 июня в Москве встретятся со сборной Чили.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter