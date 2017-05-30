В сборной России поздравили Головина с днём рождения

Перед началом очередной тренировки главный тренер национальной команды Станислав Черчесов и футболисты поздравили полузащитника Александра Головина с днём рождения. Хавбеку исполнился 21 год.

В рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России проведёт два контрольных матча. 5 июня в Будапеште россияне сыграют против Венгрии, а 9 июня в Москве встретятся со сборной Чили.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Поздравляем полузащитника <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> Александра Головина с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов! <a href="https://t.co/13HIJ3lkji">pic.twitter.com/13HIJ3lkji</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/869481090641260544">30 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>