Юрий Газинский: Критики сборной иногда заходят чересчур далеко
Полузащитник сборной России и «Краснодара» Юрий Газинский дал интервью «Советскому спорту».
Команда активно готовится к дебютному для многих игроков крупному международному турниру, поэтому о клубных делах — минимум вопросов. Все внимание — на сборную.
«ЦЕЛЬ ПОБЕДИТЬ НА КК-2017 — НОРМАЛЬНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ»
— Традиционная рубрика: как здоровье?
— Все хорошо. И с физическим состоянием — тоже. Сезон только недавно закончился, поэтому растерять форму еще не успел, — говорит Газинский.
— Сборы — это порой до тошноты тяжело.
— Для меня лично — нагрузки приличные. По ходу сезона, понятное дело, такого не было.
— После сборов у Горлуковича в «СКА-Энергии», наверное, тяжелее ничего быть не может?
— Я пришел к нему на просмотр совсем юным. И только пробовал себя в команде первого дивизиона. Поэтому, естественно, первое время мне были непривычны и нагрузки, и скорости. Хотя сборы действительно получились тяжелыми — тренировки длились по два часа, много бега и тренажерного зала. На тот момент это для меня было в новинку.
— Время на
— И тогда, и сейчас главная задача — по максимуму восстановить силы перед новой тренировкой. Поэтому стараешься после обеда поспать хотя бы
— В марте вы сказали, что не ощущаете себя полноценным игроком сборной. А как сейчас?
— Если говорить, как об игроке обоймы, то, да, ощущаю. Есть доверие тренерского штаба, которое надо оправдывать. Если же говорить, как он об игроке стартового состава, то — пока нет. Это все нужно доказывать на поле — игрой, а не словами.
— Все в сборной говорят, что задача на Кубок конфедераций — победить. Не давит такая цель?
— Это нормальное стремление. Любой уважающий себя футболист хочет побеждать в каждом турнире. Всегда надо ставить максимальные задачи.
— Сборную России в последнее время много критикуют. Тяжело?
— Если постоянно читать и слушать, что о тебе говорят, с ума можно сойти. Понятно, что есть объективная критика, когда ты понимаешь, за что и почему. Это надо переварить, постараться забыть о неудачах и двигаться дальше. Но иногда критики заходят чересчур далеко. Вот в такие моменты надо уметь отвлекаться, не обращать внимания.
— На вас влияет критика?
— Раньше — да. Бывало, зайдешь на сайт, прочитаешь, что говорят о тебе, и сидишь — думаешь: «Что не так? Почему?». Потом понял: если все принимать близко к сердцу, то времени на футбол не останется. Каждый день будешь негативно настроен. Конечно, мнение болельщиков для меня ценно, но важнее — слова тренера.
«ОРИЕНТИР ДЛЯ ОПОРНИКА — КАНТЕ, АЛОНСО, БУСКЕТС»
— В марте после игры с Бельгией вы сфотографировались с Тьерри Анри. Удалось поговорить?
— Нет. Просто появилась возможность сфотографироваться — подошел, он не отказал. И все.
— Кто был вашим кумиром в действе?
— Кумиров не было. Но очень нравилось и нравится, как играет Иньеста.
— Кого можно назвать ориентиром на вашей позиции опорника?
— На сегодняшний день — Канте, Алонсо и Бускетс. Канте очень силен в отборе. Алонсо — это объем работы и классные передачи. А Бускетс — это шикарное обращение с мячом.
— У каждого в детстве был матч сборной, после которого становилось очень грустно. До слез. Какой у вас?
— Плакать не приходилось. Но в этом плане запомнился чемпионат мира 2002 года. Особенно, когда Бесчастных не забил Японии. Сильно расстроился.
— В Москве тогда даже погромы случились.
— В
— А самый счастливый матч сборной из детства или юности?
— Наверное, 2008 год. Я тогда уже играл во втором дивизионе за «Смену» из
— Самое яркое нефутбольное событие за последний год.
— Рождение дочери. Это самое яркое событие всей жизни. Долго к этому шли, готовились.
— А футбольное?
— Наверное, выход с «Краснодаром» в 1/8 финала Лиги Европы. Исторический момент — и для клуба, и для меня.
— Какая у вас цель на ближайшие
— Не заглядываю так далеко. Сейчас самое важное — это попасть в окончательный список сборной на Кубок конфедерации и не просто на нем сыграть, а добиться максимальных успехов.
«НЕОДНОЗНАЧНЫЙ СЕЗОН»
— Как в целом оцените сезон? С одной стороны, снова еврокубки, а, с другой, концовка выдалась нервная.
— Да, неоднозначный сезон. Могли выжать из него больше. Но в финальной стадии чемпионата случились несколько совершенно необязательных очковых потерь. Слава богу, получилось попасть в Лигу Европы. Но можно было закончить все раньше и лучше.
— Показалось, что кубковое поражение от «Урала» после того, как «Краснодар» вел 3:0, подкосило команду.
— Не знаю. Нас подкосил и «Оренбург», и «Анжи». При всем уважение к этим командам, если мы хотим бороться за высокие места, дома должны их обыгрывать. А что касается «Урала», то, может быть, случилась потеря концентрации. Подумали, что дело сделано. А «Урал» — молодцы, проявили характер. Что ж, это будет для нас уроком.
— Есть мнение, что «Краснодар» форсировал подготовку, рассчитывая далеко пройти и в Кубке России, и в Лиге Европы.
— Мне тяжело судить, с чем связаны неудачные игры в конце сезона. Сейчас, повторюсь, все мысли о Кубке конфедераций. К клубной теме лучше вернуться после отпуска, когда команда соберется перед началом сезона, чтобы исправить ошибки.
— Говорят, прошедший чемпионат стал самым слабым за последние
— Если говорить об интриге, то, наверное, да. В предыдущие годы до последнего тура было непонятно, кто станет чемпионом. В этот раз «Спартак» уверенно решил задачу. Но при этом со всеми командами второй восьмерки РФПЛ не стало легче играть. Все могут создать трудности.
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