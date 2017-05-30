Завершена укладка нового газона на стадионе ЧМ-2018 «Санкт-Петербург Арена»

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На новом стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге свои матчи проводит местный «Зенит». В апреле клуб переехал туда со стадиона «Петровский». После состоявшегося 7 мая матча 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и грозненским «Тереком» занимавший в тот момент пост главного тренера «сине-бело-голубых» Мирча Луческу подверг критике состояние газона на арене. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер позже заявил, что состояние поля на «Санкт-Петербург Арене» «оставляет желать лучшего».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ну что, Питер, встречай новое поле! На “Санкт-Петербург Арене” завершена укладка рулонного газона. <a href="https://t.co/Ww5UPhjoTU">pic.twitter.com/Ww5UPhjoTU</a></p>— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) <a href="https://twitter.com/VasilyKonov/status/869462409202814977">30 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В итоге последний домашний матч сезона против «Краснодара» 17 мая «Зенит» провел на стадионе «Петровский», а глава РФС Виталий Мутко сообщил, что газон на «Санкт-Петербург Арене» будут менять.

Позже стало известно, что замена газона обойдется в 9 миллионов рублей.