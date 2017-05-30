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30 мая 2017, 11:31 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Завершена укладка нового газона на стадионе ЧМ-2018 «Санкт-Петербург Арена»

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. Укладка нового газона завершена на стадионе «Санкт-Петербург Арена», который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года.

<em>МОСКВА 30 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Укладка нового газона завершена на стадионе Санкт-Петербург Арена который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года. Увеличить
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На новом стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге свои матчи проводит местный «Зенит». В апреле клуб переехал туда со стадиона «Петровский». После состоявшегося 7 мая матча 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и грозненским «Тереком» занимавший в тот момент пост главного тренера «сине-бело-голубых» Мирча Луческу подверг критике состояние газона на арене. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер позже заявил, что состояние поля на «Санкт-Петербург Арене» «оставляет желать лучшего».

В итоге последний домашний матч сезона против «Краснодара» 17 мая «Зенит» провел на стадионе «Петровский», а глава РФС Виталий Мутко сообщил, что газон на «Санкт-Петербург Арене» будут менять.

Позже стало известно, что замена газона обойдется в 9 миллионов рублей.
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