Завершена укладка нового газона на стадионе ЧМ-2018 «Санкт-Петербург Арена»
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт. Укладка нового газона завершена на стадионе «Санкт-Петербург Арена», который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года.
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Видимо, что-то случилось...
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На новом стадионе на Крестовском острове в
В итоге последний домашний матч сезона против «Краснодара» 17 мая «Зенит» провел на стадионе «Петровский», а глава РФС Виталий Мутко сообщил, что газон на «Санкт-Петербург Арене» будут менять.
Позже стало известно, что замена газона обойдется в 9 миллионов рублей.
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