Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29913897/
30 мая 2017, 10:40 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Лексаков: Гришин и Гордеев претендуют на посты главных тренеров юниорских сборных РФ

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российские тренеры Александр Гришин и Андрей Гордеев рассматриваются в качестве кандидатов на посты главных тренеров юниорских сборных России среди футболистов 2000 и 2003 годов рождения, заявил агентству «Р-Спорт» технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков.

Гришин покинул пост рулевого молодежной команды московского ЦСКА, которую он возглавлял с 2010 года. Последним местом работы Гордеева был «СКА-Хабаровск», который уже после ухода специалиста с поста главного тренера завоевал путевку в премьер-лигу.

«У нас вакантны посты главных тренеров в сборных среди игроков 2000 и 2003 годов рождения, на эти позиции претендуют Гришин и Гордеев, а также другие молодые тренеры», — сказал Лексаков по телефону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота