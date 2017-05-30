Лексаков: Гришин и Гордеев претендуют на посты главных тренеров юниорских сборных РФ
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российские тренеры Александр Гришин и Андрей Гордеев рассматриваются в качестве кандидатов на посты главных тренеров юниорских сборных России среди футболистов 2000 и 2003 годов рождения, заявил агентству «Р-Спорт» технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков.
Гришин покинул пост рулевого молодежной команды московского ЦСКА, которую он возглавлял с 2010 года. Последним местом работы Гордеева был «СКА-Хабаровск», который уже после ухода специалиста с поста главного тренера завоевал путевку в
«У нас вакантны посты главных тренеров в сборных среди игроков 2000 и 2003 годов рождения, на эти позиции претендуют Гришин и Гордеев, а также другие молодые тренеры», — сказал Лексаков по телефону.
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