Джикия как новая надежда. Кто защитит сборную?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спецкор «СЭ» на сборе в Австрии оценивает шансы каждого из наследников Игнашевича и братьев Березуцких.

Ни на одной другой позиции у нас нет такого выбора. Хорошо это или нет, покажет Кубок конфедераций, но очевидно, что термин «смена поколений», уместный по отношению к сборной в целом, особенно актуален, когда мы говорим о центральных защитниках. Черчесов вызвал на сбор семерых кандидатов, один из которых — Руслан Камболов — стал самым неожиданным выбором. Впрочем, еще год назад вызов любого из нынешних претендентов на место в центре обороны стал бы сюрпризом.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ.

У защитника «Спартака» — изумительная весна. Сам он этот свой период в свежем интервью «СЭ» назвал сказкой, и не случайно. Пробился в основу, здорово отыграл, стал чемпионом, получил вызов в сборную. В остальном Джикия весьма скромен — о шансах, как и другие кандидаты, предпочитает вслух не рассуждать. Но не потому что боится сглазить — от этого парня, наоборот, исходит колоссальная уверенность. Те, кто работает в сборной давно, говорят в один голос: Джикия это действительно большая надежда для центра обороны нашей команды. Хотя сам он в ответ на это говорит: «я не Надежда, я Георгий».

Плюсы: Высокая для защитника скорость, умение играть в отборе, хорошая координация, подходящие физические данные, мощнейший удар. Плюс перспективы (23 года), отличная форма и эмоциональный подъем на фоне чемпионства и успешного личного выступления весной. Сильную левую ногу тоже можно отнести к плюсам.

Минусы: Отсутствие опыта игр за сборную. Джикия хоть и вызывался в национальную команду ранее, но в матчах участия еще не принимал. Не лучшим образом выглядит в верховой борьбе.

Как выглядит на сборе: Спокойно и уверенно. Общается со всеми сборниками, в стороне не держится, на тренировках не скромничает. Несмотря на весьма напряженное отношение большинства команды к общению с внешним миром, Джикия легко идет на контакт, не отказывает в интервью.

Цитата Черчесова:

«Он не случайно попал в сборную. Джикия у меня с первого дня в расширенном списке. Не потому его позвали, что он Грузию заинтересовал, он с 12 августа в списке».

А еще Черчесов положительно отозвался даже о самом спорном эпизоде с участием Джикии — красной карточке в Туле. «Плюс в том, что он сократил гандикап, догнав Думбья. Это значит, что он находится в нормальном состоянии».

Шансы попасть в заявку — 95%

ВИКТОР ВАСИН.

Васин всегда считался молодым и перспективным — в таком же статусе его брал и ЦСКА в 2011 году. Между тем осенью защитнику исполняется 29 лет, это пора футбольной зрелости, самое время проявлять себя. В России Васин не без труда, но вышел на высокий уровень, после долгих мытарств по арендам он закрепился в основном составе ЦСКА.

Но о том, каков Васин на международном уровне, мы можем либо догадываться, либо судить по тем редким матчам, в которых он принимал участие. Так как матчи для защитника получились не самыми успешными, лучше будем догадываться. Пугает и то, как Васин действует под давлением — его ошибку в дерби со «Спартаком» до сих пор трудно объяснить.

Плюсы: Здорово играет наверху, умеет выбрать позицию и подстраховать партнера, обладает отличными габаритами. Среди плюсов Васина и то, что он продолжает перенимать опыт у предыдущего поколения защитников — Березуцких и Игнашевича, с которыми постоянно тренируется в клубе.

Минусы: Необъяснимые ошибки в важных матчах. Невысокая скорость.

Как выглядит на сборе: Как старожил. Для нынешней сборной Васин — достаточно опытный игрок, чтобы позволить себе не суетиться. Он и не суетится.

Цитата Черчесова:

«Ошибки бывают у всех. Вот смотрел игру “Аякс” — “Лион”, так там мастера хорошего уровня ошибались очень серьезно. Главное, чтобы эти оплошности анализировались. Кстати, я уже разговаривал с Васиным о том, что произошло. Идет постоянный диалог. Ошибки случаются для того, чтобы больше их не повторять, — какими бы серьезными они ни были».

Шансы попасть в заявку — 90%

ФЕДОР КУДРЯШОВ.

Как и Джикия, претендует на позицию левого центрального защитника. И точно так же, Федор провел хорошую весну. Пять нулевых ничьих — вообще отличный показатель для защитников. А Кудряшов — важная часть обороны «Ростова».

Плюсы: Высокая для защитника скорость, напор, бесстрашие. Плюс колоссальный опыт, который он вместе с другими игроками «Ростова» получил в этом сезоне в Лиге чемпионов.

Минусы: Жесткость, переходящая в грубость. В этом сезоне у Кудряшова — два удаления и семь предупреждений. Кроме того, Федору 30 лет и выше определенного уровня он уже вряд ли поднимется.

Как выглядит на сборе: В Австрию Кудряшов прилетел с больным коленом, но это не мешает работать ему в общей группе. Его отношением к делу тренеры более чем довольны.

Шансы попасть в заявку — 85%

ИЛЬЯ КУТЕПОВ.

Ситуация, прямо противоположная Джикии. У Кутепова была блестящая осень (19 матчей без замен в «Спартаке», лучший по перехватам, впечатляющее количество единоборств), но весной, после матча с Кот-д'Ивуаром, все пошло наперекосяк. В той игре он получил самую низкую оценку «СЭ» в своей карьере — 3,0. Через месяц последовал провальный выезд в Ростов. И мало-помалу Кутепов перестал выходить в основе «Спартака». Сам он утверждает, что ничего страшного не произошло, и это, наверное, правильно. Защитник не должен рефлексировать, иначе — все. С характером у Кутепова порядок — во всяком случае, в это хочется верить.

Плюсы: Очень дисциплинированный футболист, находка для любого тренера. Понимает футбол не только ногами, но и головой. Молод и перспективен (23 года). Для своего возраста неплохо выбирает позицию (мнение Дмитрия Гунько, прекрасно знающего воспитанников «Спартака»), за счет чего компенсирует многие недостатки. За Кутепова играет и то, что он спартаковец. Черчесов не раз выступал в пользу клубных блоков. А красно-белых в сборной много.

Минусы: По некоторым оценкам не хватает скорости и жесткости, что зачастую приводит к ошибкам или неоправданным фолам. В данный момент — не самый благоприятный эмоциональный фон.

Как выглядит на сборе: Профессионально. Специально следил за тем, как относится к упражнениям — каждый элемент выполняет тщательно и до конца, без послаблений и намека на халтуру. После тренировок и восстановительных процедур читает книгу «Белое движение».

Цитата Черчесова:

«Трехмесячная пауза в чемпионате всегда чревата различными изменениями. Кто-то переходит в другой клуб и садится там на скамейку, кто-то теряет практику, кто-то получает травму. Мы за этим наблюдаем спокойно, поскольку изменить это — не в наших силах, и исходим из складывающейся ситуации.

Цитата У Кутепова — издержки роста, которые возникают в карьере очень многих футболистов. Большую часть сезона он провел на стабильном уровне, сейчас переживает небольшой спад.

А у Джикии — напротив, подъем, и это уравновешивает ситуацию".

Шансы попасть в заявку — 75%

РУСЛАН КАМБОЛОВ.

Камболов — из тех, кого принято называть незаметными героями. Пока все недоумевали по поводу деятельности Хави Грасии в «Рубине», Руслан незаметно стал ключевым игроком в этой команде. Вообще он — опорный полузащитник, но весной важнейшие матчи в «Рубине» провел в обороне. На этой позиции и впечатлил Черчесова. Эксперимент говорит о том, что главный тренер не является заложником догмы, а находится в постоянном поиске. Это хорошо. В то же время такие поиски — очередное напоминание о сложностях, которые испытывает наша оборона.

Плюсы: Универсал, обладает отменными бойцовскими качествами, невероятно вынослив. Кроме того, Черчесов публично сделал футболисту несколько комплиментов, что накладывает определенную ответственность уже на главного тренера. Зачем отцеплять того, кого ты сам назвал очень ценным игроком?

Минусы: Почти нет опыта игры за сборную. Его клуб занял в чемпионате девятое место.

Как выглядит на сборе: Скромно. В интервью в первый день сборов всячески открещивался от разговоров о себе. Оно и понятно. Все будет решаться позже.

Цитата Черчесова:

«Я следил за его игрой на позиции центрального защитника, он регулярно выигрывал все единоборства. Кроме того, Камболов способен сыграть и в центре поля. Таким образом, он может закрыть две позиции без потери качества».

Шансы попасть в заявку — 50%

АНДРЕЙ СЕМЕНОВ.

Игрок, возможности которого прекрасно известны как Станиславу Черчесову (вместе работали в «Амкаре»), так и его помощнику Мирославу Ромащенко (дубль «Спартака»). Семенов в свою очередь знает требования штаба и четко их выполняет. Для схемы с тремя центральными не так критичны его недостатки. Вместе с тем, как и Кудряшов, вряд ли удивит нас прогрессом. Считать этот уровень средним или выше среднего — личное дело каждого болельщика.

Плюсы: Дисциплинированность, надежность, неплохая игра на втором этаже.

Минусы: Медлительность, недостаток резкости.

Как выглядит на сборе: Лучше многих. В будущее смотрит с оптимизмом. Накануне, к примеру, сказал, что за счет подстраховки и командных действий в июне будет реально справиться с Криштиану Роналду. Но сможет ли Семенов воспользоваться собственным советом?

Цитата Черчесова:

«Семенов остановился в росте, играет на одном уровне. Нужно переходить на новую ступень, чтобы стучаться в двери сборной».

Шансы попасть в заявку — 40%

РОМАН НОЙШТЕДТЕР.

Русский немец присоединился к команде через несколько дней после начала сбора. При этом руководство стамбульского клуба пошло навстречу Черчесову, и Романа отпустили за неделю до последнего тура чемпионата Турции, где для «Фенербахче», занимающего третье место, уже все решено. С одной стороны, Нойштедтер выглядит несколько чужим для сборной, да и в последних матчах он проявил себя не с лучшей стороны. С другой — зачем тогда Черчесову его выдергивать раньше из клуба, если этот футболист ему не нужен? Очень похоже, что главному тренеру также импонирует и немецкая составляющая защитника.

Плюсы: Немецкая школа, европейский опыт, другой образ мышления. Универсальность, которая всегда в цене. Ну, и главное качество Нойштедтера — высокая точность передач. Защитники с первым пасом нам очень нужны.

Минусы: Нет такого качества, которое у Нойштедтера было бы явно лучше, чем у конкурентов. Это крепкий, но явный второй номер, которых хватает и у нас, тогда как команде после ухода армейских ветеранов нужен первый. Да и в коллективе Роману, похоже, труднее, чем остальным.

Как выглядит на сборе: Прошло не так много времени с приезда Нойштедтера, ничего необычного в глаза не бросилось.

Цитата Черчесова:

Цитата «Если у футболиста есть желание получить шанс играть за сборную, если он принимает такое решение, то он становится таким же, как и все. У него никаких бонусов нет».

Шансы попасть в заявку — 30%

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Нойштифта.