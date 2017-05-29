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29 мая 2017, 23:57 | Футбол: Сборные | ТАСС

Габулов прибыл в расположение сборной России

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов присоединился к сборной России по футболу, которая проводит сбор в Австрии. Об этом сообщает пресс- служба национальной команды.

Теперь на сборе в Австрии присутствуют все игроки вызванные Станиславом Черчесовым. Увеличить
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Габулов прибыл в расположение сборной позже остальных игроков, так как принимал участие в переходных матчах за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). «Арсенал» по сумме двух матчей оказался сильнее красноярского «Енисея» и сохранил прописку в элитном дивизионе.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня — она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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