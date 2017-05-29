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https://sport.mail.ru/news/football-national/29905583/
29 мая 2017, 15:39 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Болельщики смогут бесплатно ездить между городами на матчи Кубка конфедераций

Во время проведения Кубка конфедераций — 2017 между городами-организаторами (Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи) будут организованы бесплатные железнодорожные поезда.

Проезд в поездах будет бесплатным для болельщиков с билетами на матч и Паспортом болельщика (Fan-ID).

Дополнительные поезда будут курсировать по специальному расписанию: поезда будут проходить в город в день матча утром или днём, чтобы футбольные болельщики смогли без спешки добраться до стадиона, а уходить из города будут после матча вечером или ночью.

Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездом на железнодорожных поездах между городами, болельщикам необходимо зарегистрироваться на сайте tickets.transport2018.com, выбрать удобный поезд, вагон и место в купе. После оформления на электронную почту, указанную при регистрации, придёт посадочный купон, в котором будет представлена вся информация о поездке.

«Для болельщиков будут доступны современные комфортабельные купейные вагоны. На некоторых маршрутах будут ходить двухэтажные составы. Никакой дополнительной платы за проезд с болельщика взиматься не будет: даже постельное белье будет бесплатным. Регистрация на сайте простая, примерно такая же, как и при оформлении стандартного железнодорожного билета. Так что все сделано максимально удобно», — прокомментировал работу сервиса Генеральный директор АНО «Транспортная дирекция — 2018» Терентий Мещеряков.

Кубка конфедераций — 2017 пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».
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