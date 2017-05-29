Определен список контролируемых зон на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Утвержден перечень контролируемых зон в период проведения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира 2018 года по футболу, которые пройдут в России. Список зон приводится в решении Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций, опубликованном в «Российской газете».
Решение об утверждении перечня контролируемых зон было принято во исполнение подпункта «а» пункта 2 указа президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».
В число контролируемых зон на время проведения двух крупнейших футбольных турниров вошли территории, ограниченные внешним периметром безопасности стадионов, а также территории тренировочных площадок, гостиницы, предназначенные для размещения сборных команд, судейских бригад и
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
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