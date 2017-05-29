Определен список контролируемых зон на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Решение об утверждении перечня контролируемых зон было принято во исполнение подпункта «а» пункта 2 указа президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

В число контролируемых зон на время проведения двух крупнейших футбольных турниров вошли территории, ограниченные внешним периметром безопасности стадионов, а также территории тренировочных площадок, гостиницы, предназначенные для размещения сборных команд, судейских бригад и штаб-квартир Международной федерации футбола (ФИФА), территории по периметру удаленных пунктов досмотра грузов, территории, выделенные под пресс-центры для неаккредитованных средств массовой информации в период проведения турнира, территории площадок, предназначенных для проведения фестивалей болельщиков.