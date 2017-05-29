Чемпионы мира Кафу и Лусио привезли трофей Кубка конфедераций в Германию

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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная Германии на групповом этапе сыграет с командами Австралии, Чили и Камеруна. В другой группе встретятся сборные России, Новой Зеландии, Мексики и Португалии.

«Германия привезет молодую и амбициозную команду, и, как обычно, будет бороться за главный приз. Победа на Кубке конфедераций стала одним из лучших моментов в моей карьере, — сказал Лусио. — К примеру, можно вспомнить полуфинальный матч с той же Германией в Нюрнберге в 2005 году или победный гол, забитый мною в финале турнира в 2009 году в ворота США. Такое не забывается».

«Если к многообещающим именам немецкой сборной мы прибавим таких футболистов, как Криштиану Роналду, Алексис Санчес, Артуро Видаль, Хавьер Эрнандес, причем это далеко не полный список, то станет понятно, что болельщики вправе рассчитывать на футбол высочайшего уровня в матчах Кубка конфедераций. Очень много жду, например, от матча Германия — Чили, потому что эти две команды неизменно делают ставку на игру в атаке», — отметил Кафу.