Алексей Миранчук: У меня контракт, я в «Локомотиве»

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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ

из Нойштифта.

— К Венгрии еще подготовимся, обсудим на теории ее особенности, — сказал Миранчук. — Помню ее по чемпионату Европы — хорошая добротная команда. Будет непросто. Постараемся сделать все, чтобы начать с хорошей ноты.

— У вас тут тоже есть теория. Что на ней обсуждаете?

— Прошлые игры. Делаем выводы, смотрим ошибки.

— Какой главный вывод?

— Всегда есть, что обсудить. Детали не буду выносить. Выводы мы сделали, все поняли. Чтобы предыдущих ошибок не повторяли.

— Сегодняшняя тренировка была без мячей.

— Нам говорили, что надо потерпеть немного. Сегодня такой день — восстановительный. Выполняем тесты, решаем различные задачи. Приятно после хороших рабочих тренировок лечь и просто расслабиться. Когда очень тяжело, бывает, что нагрузки чуть ли не до тошноты. Но все выдерживают, все профессионалы. Тут приятно тренироваться, хороший воздух, суперские условия.

— Каким будет ваше будущее? В какой команде начнете следующий сезон?

— У меня контракт, я в «Локомотиве». О будущем пока не знаю.

— На Кубке конфедераций будете настраиваться на победу?

— А как вы думаете? Само собой! Мы все прекрасно понимаем, что ждут о нас. У нас у самих огромное желание.

— Вы можете сыграть на любой позиции в атаке. Какую роль вам отводит Черчесов?

— Пока не знаю, я просто делаю свою работу.

— Сборная Новой Зеландии — та команда, которую мы обязаны всегда обыгрывать?

— Мы настраиваемся всегда на победу. Не могу сказать, каким будет результат, я же не экстрасенс.

— Сборная Германии приедет не основным составом.

— Мы — Россия, отталкиваемся от себя.

Андрей СЕМЕНОВ: «КРИШТИАНУ — МАШИНА ПО ЗАБИВАНИЮ ГОЛОВ. НО МЕССИ НРАВИТСЯ БОЛЬШЕ».

— Вы играли в товарищеском матче со сборной Кот-д'Ивуара, когда сборная уступила. В чем соперник нас превзошел? — вопрос защитнику «Терека» и сборной России. — Показалось, что только в технике.

— Было схожее впечатление от игры. В этом компоненте, наверное, немного проигрываем ивуарийцам. Но тот же Заа, который нам забил, показал высокий уровень и в английской премьер-лиге.

— Тяжело пережили свист на трибунах?

— Мы уже это пережили, сделали работу над ошибками.

— О ком из соперников по Кубку конфедераций знаете больше всего?

— Самые известные, конечно, португальцы. Но мы пока о них не думаем — будем двигаться от матча к матчу.

— Неужели к встрече с Роналду относитесь равнодушно?

— Все прекрасно понимают, что это за футболист. Но нельзя делать акцент только на нем.

— Как остановить Криштиану?

— За счет командных действий. Другие сборные показывали, как играть против него — быстрая подстраховка, например. Один в один с ним не справится ни один защитник в мире.

— Это лучший игрок мира?

— Один из лучших. Мне Месси больше нравится. Криштиану стал машиной по забиванию мячей, а Месси — более командный игрок.