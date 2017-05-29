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https://sport.mail.ru/news/football-national/29903858/
29 мая 2017, 13:57 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Антон Сарока не поможет сборной Беларуси из-за прохождения сборов в армии

Как сообщили pressball.by в клубе, форвард минского «Динамо» Антон Сарока не смог отправиться в сборную Беларуси, так как у него закончилась отсрочка и в настоящий момент он должен пройти военные сборы в армии.

Как сообщили pressball.by в клубе форвард минского Динамо Антон <span class=error>Сарока</span> не смог отправиться в сборную <span class=error>Беларуси</span> так как у него закончилась отсрочка и в настоящий момент он должен пройти военные сборы в армии. Увеличить
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Об этом своевременно было уведомлено руководство национальной команды. К матчу 12 тура «Динамо» Минск — «Ислочь» Сарока вернется в расположение клуба.

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