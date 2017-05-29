Антон Сарока не поможет сборной Беларуси из-за прохождения сборов в армии
Как сообщили pressball.by в клубе, форвард минского «Динамо» Антон Сарока не смог отправиться в сборную Беларуси, так как у него закончилась отсрочка и в настоящий момент он должен пройти военные сборы в армии.
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Об этом своевременно было уведомлено руководство национальной команды. К матчу 12 тура «Динамо» Минск — «Ислочь» Сарока вернется в расположение клуба.
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