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https://sport.mail.ru/news/football-national/29902531/
29 мая 2017, 13:12 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 29 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Сборная России по футболу проводит четвертую тренировку на австрийском сборе, к команде впервые присоединились ее капитан и вратарь Игорь Акинфеев, а также защитник Роман Нойштедтер. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС с места событий.

Позднее в понедельник к команде должен присоединиться голкипер тульского Арсенала Владимир Габулов. Увеличить
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Занятие, часть которого открыта для СМИ, началось в 11:15 по местному времени (12:15 мск). Нойштедтер прибыл в расположение сборной в воскресенье днем и уже успел провести индивидуальную тренировку. Акинфеев, который оставался несколько дней в Москве, чтобы решить проблемы с пяткой, прибыл в Австрию в ночь на понедельник. Таким образом, в тренировке приняли участие 27 игроков, все работали в общей группе.

Позднее в понедельник к команде должен присоединиться голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня — она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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