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https://sport.mail.ru/news/football-national/29901827/
29 мая 2017, 11:58 | Футбол: Сборные | ТАСС

Несколько сотен болельщиков из Португалии приедут в Россию на Кубок конфедераций

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года собираются посетить несколько сотен болельщиков из Португалии. Об этом сообщил посол Португалии в России Марио Годиньо Де Матуш, добавив, что не видит угроз для болельщиков из Европы на территории России.

Посол Португалии в России Марио Годиньо Де Матуш подтвердил что матчи сборной страны на Кубке конфедераций в России планируют посетить президент республики <nobr>премьер-министр</nobr> и председатель парламента. Увеличить
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«Я думаю, что абсолютно нечего им (болельщикам — прим. ТАСС) бояться. Мы даже предпринимаем усилия для того, чтобы стимулировать наших болельщиков приехать в Россию. Я абсолютно уверен, что никакого страха они испытывать не должны. Я знаю, что уже несколько сотен приедет», — рассказал дипломат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом он отметил, что Кубок конфедераций — турнир менее известный, чем чемпионат мира, а на мировое первенство 2018 года португальцы еще не отобралась. «Но мы будем надеяться, что команда пройдет отборочную стадию, примет участие в этом чемпионате, и приедут португальские болельщики», — сказал Матуш.

Посол подтвердил, что матчи сборной Португалии на Кубке конфедераций в России планируют посетить президент республики, премьер-министр и председатель парламента.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами России, Мексики и Новой Зеландии.

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