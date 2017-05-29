Несколько сотен болельщиков из Португалии приедут в Россию на Кубок конфедераций

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«Я думаю, что абсолютно нечего им (болельщикам — прим. ТАСС) бояться. Мы даже предпринимаем усилия для того, чтобы стимулировать наших болельщиков приехать в Россию. Я абсолютно уверен, что никакого страха они испытывать не должны. Я знаю, что уже несколько сотен приедет», — рассказал дипломат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом он отметил, что Кубок конфедераций — турнир менее известный, чем чемпионат мира, а на мировое первенство 2018 года португальцы еще не отобралась. «Но мы будем надеяться, что команда пройдет отборочную стадию, примет участие в этом чемпионате, и приедут португальские болельщики», — сказал Матуш.

Посол подтвердил, что матчи сборной Португалии на Кубке конфедераций в России планируют посетить президент республики, премьер-министр и председатель парламента.