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29 мая 2017, 11:55 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Игорь Криушенко: У вчерашних финалистов предусмотрено восстановительное занятие

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился впечатлениями от финала Кубка страны.

Главный тренер сборной <span class=error>Беларуси</span> Игорь Криушенко поделился впечатлениями от финала Кубка страны. Увеличить
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Ваши впечатления от финала Кубка Беларуси?

Ездил в Гродно на игру, смотрел ее непосредственно на стадионе. Хороший антураж. Возможно, футбол был немного закрытым, но такое естественно для матчей, где на кону трофей. По-иному быть и не могло. Впрочем, концовка и дополнительное время прошли в достаточно острой борьбе, никто не хотел доводить дело до серии пенальти, ведь это лотерея.

Вчерашние финалисты уже сегодня на тренировке?

Да, однако у них предусмотрено восстановительное занятие.

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