Игорь Криушенко: У вчерашних финалистов предусмотрено восстановительное занятие
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился впечатлениями от финала Кубка страны.
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Ваши впечатления от финала Кубка Беларуси?
Ездил в Гродно на игру, смотрел ее непосредственно на стадионе. Хороший антураж. Возможно, футбол был немного закрытым, но такое естественно для матчей, где на кону трофей.
Вчерашние финалисты уже сегодня на тренировке?
Да, однако у них предусмотрено восстановительное занятие.
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