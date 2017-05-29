Игорь Криушенко: У вчерашних финалистов предусмотрено восстановительное занятие

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ваши впечатления от финала Кубка Беларуси?

Ездил в Гродно на игру, смотрел ее непосредственно на стадионе. Хороший антураж. Возможно, футбол был немного закрытым, но такое естественно для матчей, где на кону трофей. По-иному быть и не могло. Впрочем, концовка и дополнительное время прошли в достаточно острой борьбе, никто не хотел доводить дело до серии пенальти, ведь это лотерея.

Вчерашние финалисты уже сегодня на тренировке?

Да, однако у них предусмотрено восстановительное занятие.