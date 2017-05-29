Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29901331/
29 мая 2017, 11:25 | Футбол: Сборные | ТАСС

Офицер безопасности РФС: Пребывание сборной России в Австрии не вызывает беспокойства

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 29 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Власти австрийского Нойштифт-им- Штубайталя, в котором сборная России по футболу готовится к домашнему Кубку конфедераций, заверили Российский футбольный союз (РФС) в полной безопасности команды, и сомневаться в этом пока причин нет. Об этом ТАСС заявил старший офицер безопасности национальной команды Дмитрий Виноградов.

Команда Станислава Черчесова проводит сбор в Австрии с 25 июня по 3 июля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда Станислава Черчесова проводит сбор в Австрии с 25 мая по 3 июня.

«Прежде всего, когда организуют сбор национальной команды, представитель тренерского штаба заранее приезжает на место, где узнает все подробности, в том числе условия безопасности, — рассказал он. — Мы неоднократно встречались с представителями местной власти, которые нас заверили, что здесь все будет безопасно, спокойно, и нам будут созданы лучшие условия для тренировочного сбора, и у меня нет причин им не доверять. Сейчас ничего беспокойства не вызывает».

«Спасибо местным властям. Все проходит к этому моменту хорошо», — отметил собеседник ТАСС.

На вопрос, как помогают сборной местные власти, в частности, сопровождает ли команду полицейский эскорт, Виноградов ответил: «Зачем здесь эскорт? Наверняка вы видели полицейских, которые приезжают к нам. В целом, не принято рассказывать о том, какие меры принимаются на сборе, пока он еще идет, об этом можно будет говорить позже. Но, повторюсь, нас заверили, что все будет тихо и спокойно, и пока сомнений нет».

«В Австрии серьезно относятся к вопросу миграции»

На вопрос, чем отличается работа по обеспечению безопасности в Австрии от той, что была проделана на чемпионате Европы во Франции в 2016 году, Виноградов ответил: «Требования всегда одни и те же. Все зависит от разных факторов, например, уровня террористической угрозы. После “Батаклана” (театр в Париже, в котором в ноябре 2015 года произошел теракт) во Франции до сих пор не снят оранжевый уровень угрозы».

«Все-таки основная угроза террористических действий исходит сейчас, скажем так, с востока, а в Австрии очень серьезно относятся к проблемам миграции, изначально отношение властей было строже, чем в некоторых других странах. Австрия очень жестко относится к спокойствию своих жителей», — подчеркнул он.

По этой же причине, считает собеседник ТАСС, не должно возникнуть проблем и в Будапеште, куда команда переедет 3 июня, а 5-го проведет контрольную игру с венграми. «Венгрия, как и Австрия, очень серьезно относится к проблемам миграции. Думаю, там все будет нормально. Мы там играли два с половиной года назад (в ноябре 2014 года), и все было тихо и спокойно», — сказал он.

Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня — она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Российские футболисты в Австрии пользуются популярностью коллекционеров автографов

Российские футболисты в Австрии пользуются популярностью коллекционеров автографов

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 29 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Два зальцбургских коллекционера автографов футболистов в воскресенье посетили тренировку сборной России, которая готовится к Кубку конфедераций в Нойштифт-им-Штубайтале. Один из них, Йозеф Розенхоф, рассказал ТАСС о своем увлечении.
Еще 7 новостей  Все новости
29 мая

Мутко: провести матчи сборной России на всех стадионах ЧМ-2018 до турнира невозможно

Новокузнецкий "Металлург" планирует подать заявку на участие в ВХЛ

Два австрийских коллекционера автографов посетили тренировку сборной России по футболу