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https://sport.mail.ru/news/football-national/29901081/
29 мая 2017, 11:07 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Алексей Гаврилович, Александр Макась и Антон Сарока отсутствуют на тренировке сборной Беларуси

На тренировке собравшейся 29 мая сборной Беларуси отсутствуют получивший травму Алексей Гаврилович, а также Александр Макась. Он восстанавливается после повреждения.

На тренировке собравшейся 29 мая сборной <span class=error>Беларуси</span> отсутствуют получивший травму Алексей Гаврилович а также Александр <span class=error>Макась</span>. Он восстанавливается после повреждения. Увеличить
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Кроме того, отсутствует Антон Сарока. Вызов в клуб, что игрока хотят видеть в сборной, отправлен, однако ответа от минского «Динамо» пока не поступило.

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