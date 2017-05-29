Алексей Гаврилович, Александр Макась и Антон Сарока отсутствуют на тренировке сборной Беларуси
На тренировке собравшейся 29 мая сборной Беларуси отсутствуют получивший травму Алексей Гаврилович, а также Александр Макась. Он восстанавливается после повреждения.
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Видимо, что-то случилось...
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Кроме того, отсутствует Антон Сарока. Вызов в клуб, что игрока хотят видеть в сборной, отправлен, однако ответа от минского «Динамо» пока не поступило.
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