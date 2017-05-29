Российские футболисты в Австрии пользуются популярностью коллекционеров автографов

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Розенхоф и его единомышленник Ленц Беркман сами обратились за помощью во время тренировки команды: «Помогите нам, пожалуйста, идентифицировать Александра Бухарова и Дмитрия Полоза. Знаете, мы уже выучили такие сложные фамилии российских игроков, как Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Роман Павлюченко, но эти двое не так часто выступали за сборную, так что пока опознать не можем».

Как рассказал Розенхоф, он увлекся собиранием автографов еще в детстве, а ради сборной России он с приятелем специально приехал из Зальцбурга в Нойштифт-им- Штубайталь на один день. «Нам повезло — ваша команда в автографах не отказывает, — рассказал он. — Так же вели себя испанцы в 2008 году, когда готовились к чемпионату Европы, который стал для них победным. А вот в прошлом году здесь готовились к домашнему Евро французы, и к ним мы так и не смогли подобраться».

«Вообще, ваши команды у нас одни из самых популярных, потому что приезжают часто и никогда не отказывают в автографе. Я приезжал в расположение к “Спартаку”, “Динамо”, “Зениту”, еще нескольким командам. Осенью, кстати, был на матче “Зальцбурга” с “Краснодаром” в Лиге Европы», — также отметил Розенхоф.

В итоге, с помощью корр. ТАСС австрийским коллекционерам удалось собрать автографы всех 25 игроков, которые на тот момент находились в расположении сборной. Позднее в воскресенье в команду прибыл защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер, однако его коллекционеры дождаться не смогли, так как были вынуждены вернуться домой.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии.

Футбол Товарищеские матчи 2017 5.06.2017, 22:30 -:- Венгрия Россия

Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня — она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).