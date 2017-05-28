Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29895348/
28 мая 2017, 17:44 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Дзагоев не примет участия в Кубке конфедераций

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев сообщил, что из-за травмы не сможет принять участие в Кубке конфедераций — 2017.

Полузащитник ЦСКА и сборной России <span class=error>Алан</span> <span class=error>Дзагоев</span> сообщил что <nobr>из-за </nobr>травмы не сможет принять участие в Кубке конфедераций — 2017. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Непростая ситуация сложилась: нога болит, а снимок ничего не показывает. Вроде до матча с «Рубином» рубец зажил, я вышел на поле и забил, на следующей тренировке работал в общей группе, а потом — снова рецидив. Я в течение двух месяцев приезжал на базу на несколько часов раньше, тренировался с нашими физиотерапевтами, относился к своему восстановлению максимально профессионально. Возможно, нужно было дать своей ноге немного больше отдохнуть, а я хотел быстрее выйти на поле.

28 мая лечу в Сербию к одному специалисту-реабилитологу. Мне его посоветовали Зоран Тошич, Олег Шатов и Игорь Смольников — этот физиотерапевт ставил на ноги многих звёзд, Луку Модрича, например. Получается, отпуска у меня не будет — буду готовиться с ним до начала тренировочных сборов. На Кубок конфедераций, к своему большому сожалению, тоже не попадаю, — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Тренерский штаб сборной России включил Дзагоева в расширенный состав команды на Кубок конфедераций, однако хавбек ЦСКА не полетел со сборной на тренировочный сбор в Австрию.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото