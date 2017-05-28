Дзагоев не примет участия в Кубке конфедераций

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«Непростая ситуация сложилась: нога болит, а снимок ничего не показывает. Вроде до матча с «Рубином» рубец зажил, я вышел на поле и забил, на следующей тренировке работал в общей группе, а потом — снова рецидив. Я в течение двух месяцев приезжал на базу на несколько часов раньше, тренировался с нашими физиотерапевтами, относился к своему восстановлению максимально профессионально. Возможно, нужно было дать своей ноге немного больше отдохнуть, а я хотел быстрее выйти на поле.

28 мая лечу в Сербию к одному специалисту-реабилитологу. Мне его посоветовали Зоран Тошич, Олег Шатов и Игорь Смольников — этот физиотерапевт ставил на ноги многих звёзд, Луку Модрича, например. Получается, отпуска у меня не будет — буду готовиться с ним до начала тренировочных сборов. На Кубок конфедераций, к своему большому сожалению, тоже не попадаю, — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Тренерский штаб сборной России включил Дзагоева в расширенный состав команды на Кубок конфедераций, однако хавбек ЦСКА не полетел со сборной на тренировочный сбор в Австрию.