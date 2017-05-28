Нойштедтер присоединился к сборной
Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России, передает из Нойштифта спецкор «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
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Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что клуб отпустит футболиста в сборную 28 мая после матча чемпионата Турции с «Трабзонспором». Игра состоялась в субботу, Нойштедтер на поле не вышел.
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