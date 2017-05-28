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28 мая 2017, 15:09 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Нойштедтер присоединился к сборной

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России, передает из Нойштифта спецкор «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.

Защитник Фенербахче Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России. Увеличить
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Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что клуб отпустит футболиста в сборную 28 мая после матча чемпионата Турции с «Трабзонспором». Игра состоялась в субботу, Нойштедтер на поле не вышел.

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Новости Сборных команд

Сборная России по футболу провела тренировку в Австрии

Сборная России по футболу провела тренировку в Австрии

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Сборная России по футболу, продолжающая подготовку к домашнему Кубку конфедераций, провела тренировку в третий день сбора в Австрии, сообщают корр. ТАСС с места событий.
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