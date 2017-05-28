Сборная России по футболу провела тренировку в Австрии
НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Сборная России по футболу, продолжающая подготовку к домашнему Кубку конфедераций, провела тренировку в третий день сбора в Австрии, сообщают корр. ТАСС с места событий.
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Видимо, что-то случилось...
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Частично открытое для представителей СМИ занятие началось в 11:25 по местному времени (12:25 мск).
Ожидается, что позднее в воскресенье к команде присоединится защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер. В понедельник в расположение сборной должны прибыть вратари Игорь Акинфеев и Владимир Габулов.
На австрийском сборе команда будет готовиться к домашнему Кубку конфедераций до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня — подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Чили.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
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