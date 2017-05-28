Сборная России по футболу провела тренировку в Австрии

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Частично открытое для представителей СМИ занятие началось в 11:25 по местному времени (12:25 мск).

Ожидается, что позднее в воскресенье к команде присоединится защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер. В понедельник в расположение сборной должны прибыть вратари Игорь Акинфеев и Владимир Габулов.

На австрийском сборе команда будет готовиться к домашнему Кубку конфедераций до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня — подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Чили.