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28 мая 2017, 10:49 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Хавьер Эрнандес стал лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики

Нападающий леверкузенского «Байера» и сборной Мексики Хавьер Эрнандес стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды.

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Эрнандес отличился на 87-й минуте товарищеского матча с Хорватией (1:2) — этот гол стал для нападающего 47-м за сборную Мексики. Футболист превзошёл результат своего соотечественника Хареда Боргетти, завершившего карьеру в 2010 году.

Хавьер Эрнандес забил 25 мячей в товарищеских матчах, 7 — в отборочных турнирах к чемпионатам мира, 3 — в финальной стадии чемпионата мира, 7 — в Золотом кубке КОНКАКАФ, 3 — в Кубке конфедераций, по 1 — в Кубке КОНКАКАФ и Копа Америка.

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