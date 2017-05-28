Хавьер Эрнандес стал лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики

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Эрнандес отличился на 87-й минуте товарищеского матча с Хорватией (1:2) — этот гол стал для нападающего 47-м за сборную Мексики. Футболист превзошёл результат своего соотечественника Хареда Боргетти, завершившего карьеру в 2010 году.

Хавьер Эрнандес забил 25 мячей в товарищеских матчах, 7 — в отборочных турнирах к чемпионатам мира, 3 — в финальной стадии чемпионата мира, 7 — в Золотом кубке КОНКАКАФ, 3 — в Кубке конфедераций, по 1 — в Кубке КОНКАКАФ и Копа Америка.