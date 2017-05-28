Сборная Хорватии обыграла Мексику в товарищеском матче
Сборная Хорватии обыграла национальную команду Мексики со счётом 2:1.
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Дуйе Чоп забил на 36-й минуте поединка с передачи Франа Тудора, а уже через минуту сам Тудор удвоил преимущество своей сборной. Мексика отквитала один мяч на 87-й минуте, когда после паса Андреса Гуардадо отличился Хавьер Эрнандес.
В другой товарищеской встрече, проходившей в Вашингтоне (США), сборная Гондураса сыграла вничью с командой Сальвадора — 2:2.
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