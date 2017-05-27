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27 мая 2017, 20:20 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Молодежная сборная России победила команду Узбекистана в товарищеском матче

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт. Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче.

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Встреча, прошедшая в субботу в Алмалыке, завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. В составе победителей голы забили Иван Обляков (7-я и 34-я минуты), Рифат Жемалетдинов (20 — с пенальти) и Дмитрий Баринов (58).

В следующем контрольном матче молодежная сборная России 31 мая сыграет в Москве со сверстниками из команды Белоруссии.

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