Молодежная сборная России победила команду Узбекистана в товарищеском матче
МОСКВА, 27 мая —
Р-Спорт. Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче.
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Встреча, прошедшая в субботу в Алмалыке, завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. В составе победителей голы забили Иван Обляков (7-я и 34-я минуты), Рифат Жемалетдинов (20 — с пенальти) и Дмитрий Баринов (58).
В следующем контрольном матче молодежная сборная России 31 мая сыграет в Москве со сверстниками из команды Белоруссии.
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