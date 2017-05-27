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27 мая 2017, 15:13 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Дмитрий Тарасов: Мне комфортно с любым тренером

Хавбек «Локомотива» и сборной России после тренировки на австрийском сборе национальной команды прокомментировал возможные изменения в клубе.

Хавбек Локомотива и сборной — о возможных изменениях в клубе. Увеличить
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Тарасов после занятия шел с привязанным к ноге льдом. Мера эта оказалась профилактической.

— Это профилактика после нагрузок, — сказал полузащитник. — Семь-восемь месяцев назад у меня была операция, поэтому это обычная профилактика, ничего страшного.

— Тренировки жесткие?

— Да нет, все обычно.

— Расскажите о тренировочном режиме.

— Хорошие объемные тренировки, все успеваем сделать — и над «физикой» поработать, и над тактикой, и поиграть. Занятия тяжелые, но они один раз в день, поэтому все хорошо переносят нагрузки, все готовы работать.

— Обсуждаете соперников по Кубку конфедераций?

— Нет. Мы тут недолго пока, еще присматриваемся друг к другу, все обсуждения впереди.

— Тут в Нойштифте полно парапланеристов, заметили?

— Конечно. Но о том, чтобы самому попробовать, не думал. Все-таки не на отдых приехали.

— Кубок конфедераций может стать последним в истории.

— Только недавно узнал об этом турнире, честно говоря. Сложно сказать, насколько турнир значимый. Все-таки команды серьезные приезжают, мы готовимся как следует.

— Недавно это когда?

— Следующий вопрос.

— Как оцените свою форму?

— Наверное, мне тяжелее всех. После такой травмы было трудно набирать. Потихоньку набирал форму в «Локомотиве». Не могу сказать, что я в оптимальной форме, в оптимальных игровых кондициях, но близок к этому.

— В «Локомотиве» могут произойти изменения — говорят об уходе Семина. Что думаете?

— Несмотря на то, что нахожусь в сборной, клубными делами тоже интересуюсь. Но пишут, что совет директоров будет попозже, там все и решится. Пока ничего не знаю. Это не мне решать, что будет. Мне комфортно работается с любым тренером.

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Футболист сборной России Тарасов признался, что пока находится не в оптимальных кондициях

Футболист сборной России Тарасов признался, что пока находится не в оптимальных кондициях

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов рассказал журналистам, что пока не находится в оптимальной форме.
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