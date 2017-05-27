Дмитрий Тарасов: Мне комфортно с любым тренером
Хавбек «Локомотива» и сборной России после тренировки на австрийском сборе национальной команды прокомментировал возможные изменения в клубе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Тарасов после занятия шел с привязанным к ноге льдом. Мера эта оказалась профилактической.
— Это профилактика после нагрузок, — сказал полузащитник. —
— Тренировки жесткие?
— Да нет, все обычно.
— Расскажите о тренировочном режиме.
— Хорошие объемные тренировки, все успеваем сделать — и над «физикой» поработать, и над тактикой, и поиграть. Занятия тяжелые, но они один раз в день, поэтому все хорошо переносят нагрузки, все готовы работать.
— Обсуждаете соперников по Кубку конфедераций?
— Нет. Мы тут недолго пока, еще присматриваемся друг к другу, все обсуждения впереди.
— Тут в Нойштифте полно парапланеристов, заметили?
— Конечно. Но о том, чтобы самому попробовать, не думал.
— Кубок конфедераций может стать последним в истории.
— Только недавно узнал об этом турнире, честно говоря. Сложно сказать, насколько турнир значимый.
— Недавно это когда?
— Следующий вопрос.
— Как оцените свою форму?
— Наверное, мне тяжелее всех. После такой травмы было трудно набирать. Потихоньку набирал форму в «Локомотиве». Не могу сказать, что я в оптимальной форме, в оптимальных игровых кондициях, но близок к этому.
— В «Локомотиве» могут произойти изменения — говорят об уходе Семина. Что думаете?
— Несмотря на то, что нахожусь в сборной, клубными делами тоже интересуюсь. Но пишут, что совет директоров будет попозже, там все и решится. Пока ничего не знаю. Это не мне решать, что будет. Мне комфортно работается с любым тренером.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter