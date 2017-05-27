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https://sport.mail.ru/news/football-national/29888732/
27 мая 2017, 14:39 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболист сборной России Тарасов признался, что пока находится не в оптимальных кондициях

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов рассказал журналистам, что пока не находится в оптимальной форме.

Полузащитник национальной команды признался что о существовании Кубка конфедераций он узнал недавно. Увеличить
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В пятницу российская сборная провела вторую тренировку на сборе в Австрии.

«Я не могу сказать, что нахожусь в оптимальных кондициях, буду еще набирать, — рассказал Тарасов. — У меня была травма, я много пропустил, но и матчей за “Локомотив” провел немало. Почему у меня лед на ноге? Ничего страшного, профилактика, обычное дело после тренировок».

«Одна тренировка в день — это не легко и не тяжело. Мы успеваем все — поработать и над “физикой”, и над тактикой. Все сбалансировано», — также отметил полузащитник «Локомотива».

Российская сборная выступит на домашнем Кубке конфедераций в группе А вместе с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). «Пока не обсуждаем в команде соперников по Кубку конфедераций, — признался Тарасов. — Я сам только недавно узнал о таком турнире, так что сложно сказать, значимый он или нет. К нам приезжает топовые сборные, и мы просто готовимся с ними играть».

Сборная России будет тренироваться в Австрии до 3 июня, после чего переедет в Будапешт, где 5 июня проведет товарищескую встречу с командой Венгрии. 9 июня россияне сыграют в Москве с чилийцами. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.

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