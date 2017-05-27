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27 мая 2017, 14:21 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

В Португалии появился памятник в честь голкипера Руи Патрисиу

В Португалии появился памятник в честь голкипера национальной команды и «Спортинга» Руи Патрисиу.

В Португалии появился памятник в честь голкипера национальной команды и <span class=error>Спортинга</span> <span class=error>Руи</span> <span class=error>Патрисиу</span>. Увеличить
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Скульптура была установлена в Лейрии — родном городе вратаря.

Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы в 2016 году, и 29-летний страж ворот стал одним из героев финального матча со сборной Франции (1:0).

Создатели статуи вдохновились одним из спасений Патрисиу в решающем матче — он достает мяч левой рукой в прыжке после удара головой Антуана Гризманна.

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