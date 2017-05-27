В Португалии появился памятник в честь голкипера Руи Патрисиу

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Скульптура была установлена в Лейрии — родном городе вратаря.

Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы в 2016 году, и 29-летний страж ворот стал одним из героев финального матча со сборной Франции (1:0).

Создатели статуи вдохновились одним из спасений Патрисиу в решающем матче — он достает мяч левой рукой в прыжке после удара головой Антуана Гризманна.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Portugal hero Rui Patricio has been honoured for his role in their Euro triumph with a statue in his hometown Leiria ? <a href="https://t.co/9RbywXBIOK">pic.twitter.com/9RbywXBIOK</a></p>— 101 Great Goals (@101greatgoals) <a href="https://twitter.com/101greatgoals/status/868391464631496705">27 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>