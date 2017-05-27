В Португалии появился памятник в честь голкипера Руи Патрисиу
В Португалии появился памятник в честь голкипера национальной команды и «Спортинга» Руи Патрисиу.
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Скульптура была установлена в Лейрии — родном городе вратаря.
Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы в 2016 году, и 29-летний страж ворот стал одним из героев финального матча со сборной Франции (1:0).
Создатели статуи вдохновились одним из спасений Патрисиу в решающем матче — он достает мяч левой рукой в прыжке после удара головой Антуана Гризманна.
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