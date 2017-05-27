Сборная России по футболу проводит вторую тренировку в Австрии в полном составе

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Занятие, первые 20 минут которого открыты для представителей СМИ, началось в 12:20 мск (11:20 по местному времени). В тренировке принимают участие все 25 игроков, которые находятся в распоряжении главного тренера Станислава Черчесова, — два вратаря и 23 полевых игрока. В ближайшие дни к команде должны присоединиться голкиперы Игорь Акинфеев и Владимир Габулов и защитник Роман Нойштедтер.

В Нойштифт-им-Штубайтале команда будет тренироваться до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня — она сыграет с командой Чили.