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https://sport.mail.ru/news/football-national/29887955/
27 мая 2017, 13:16 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России по футболу проводит вторую тренировку в Австрии в полном составе

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Сборная России по футболу, продолжающая подготовку к Кубку конфедераций, начала вторую тренировку на австрийском сборе в полном составе. Об этом сообщают с места событий корреспондент ТАСС.

Занятие первые 20 минут которого открыты для представителей СМИ началось в 12:20 мск. Увеличить
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Занятие, первые 20 минут которого открыты для представителей СМИ, началось в 12:20 мск (11:20 по местному времени). В тренировке принимают участие все 25 игроков, которые находятся в распоряжении главного тренера Станислава Черчесова, — два вратаря и 23 полевых игрока. В ближайшие дни к команде должны присоединиться голкиперы Игорь Акинфеев и Владимир Габулов и защитник Роман Нойштедтер.

В Нойштифт-им-Штубайтале команда будет тренироваться до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня — она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

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