Сборная России по футболу проводит вторую тренировку в Австрии в полном составе
НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Сборная России по футболу, продолжающая подготовку к Кубку конфедераций, начала вторую тренировку на австрийском сборе в полном составе. Об этом сообщают с места событий корреспондент ТАСС.
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Занятие, первые 20 минут которого открыты для представителей СМИ, началось в 12:20 мск (11:20 по местному времени). В тренировке принимают участие все 25 игроков, которые находятся в распоряжении главного тренера Станислава Черчесова, — два вратаря и 23 полевых игрока. В ближайшие дни к команде должны присоединиться голкиперы Игорь Акинфеев и Владимир Габулов и защитник Роман Нойштедтер.
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Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
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