Вратарь любительского клуба «Нойштифт» мечтает тренироваться со сборной России по футболу

Бест сам начал разговор на эту тему во время тренировки команды Станислава Черчесова в пятницу вечером. «Вы же освещаете сбор российской команды? А где же Андрей Шевченко (бывший нападающий сборной Украины — прим. ТАСС)?» — сказал с улыбкой Джуниор. «Конечно, шучу, — продолжил он. — На самом деле, я два года учился в Харькове, а теперь вот играю вратарем за местный клуб; вы и украинцы для меня почти одно и то же, вы очень похожи».

На Украине 30-летний нигериец изучал юриспруденцию. На просьбу рассказать, как он оказался в клубе в небольшом городке в австрийских Альпах, который играет в шестом по силе дивизионе чемпионата страны, собеседник ТАСС только отмахнулся: «Не стоит. Это слишком длинная и запутанная история».

«Акинфеев — вратарь мирового уровня»

«Я ведь знаю вашего вратаря Игоря Акинфеева, видел его матчи за ЦСКА, он реально вратарь мирового уровня! — тут же продолжил Бест. — Почему его нет? Скоро приедет? Хорошо, буду рад его увидеть».

На замечание, что, помимо Акинфеева, который из-за проблем с пяткой приедет в Австрию через несколько дней, российская сборная вынуждена обходится без еще одного голкипера Габулова, который пока задействован в играх тульского «Арсенала», нигериец сказал: «Значит, у вас здесь пока только два вратаря. Если честно, очень хотелось бы потренироваться с вашей командой, уверен, в грязь лицом не ударю, конкуренцию создам. Знаешь, это прямо становится моей локальной мечтой».

Бест сравнил Акинфеева с основным вратарем сборной Франции последних нескольких лет Уго Льорисом, который выступает за английский «Тоттенхэм». «Играет надежно, при этом может выдать суперсэйв», — пояснил он.

Собеседник ТАСС также поинтересовался, как обстоят дела у бывшего нападающего сборной России Андрея Аршавина, которого он запомнил по выступлениям за лондонский «Арсенал». «А еще в то время играл другой русский нападающий за “Тоттенхэм” (Роман Павлюченко), а чуть раньше — в “Челси” (полузащитник Алексей Смертин), который купил Роман Абрамович», — вспомнил нигериец.

Корреспонденту ТАСС не удалось найти какую-то информацию о Бесте в интернете, однако не верить нигерийцу причин пока нет — он подробно расспросил о графике сборной и пообещал по возможности посещать каждую тренировку.

Сборная России будет тренироваться в Австрии до 3 июня, после чего переедет в Будапешт, где 5 июня проведет товарищескую встречу с командой Венгрии. 9 июня команда сыграет в Москве со сборной Чили. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Команда Черчесова выступит в группе А вместе со сборными Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).