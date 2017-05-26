Черчесова встретили шнапсом
В пятницу сборная России прибыла в Австрию, где начала заключительный этап подготовки к Кубку конфедераций.
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ДРУГ АВСТРИИ
У отеля сборной несколько часов гуляло только
Подъехал внедорожник. Из его дверей вышел человек, отдаленно напоминающий коротко стриженного Валерия Леонтьева. Человек нес корзину, из которой выглядывала пара бутылок. «Это для сборной России?» — спросили его. «Да, — засиял кудрявый герр. — Для нашего друга Станислава Черчесова!» Выяснилось, что господин помнит еще те времена, когда главный тренер сборной России играл за «Тироль» из соседнего Инсбрука. Сказал, что в регионе помнят его сухие матчи и отраженные удары и счастливы визиту дорогого гостя.
Корзинка оказалась наполнена местными вкусностями: колбасками, пирогами, брецелями, шнапсом. А вдобавок хозяева отеля приготовили для Черчесова увесистый бочонок с краном — догадайтесь, что булькало внутри.
NEIN, NEIN, NEIN
Вскоре у ворот гостиницы появилась сборная во главе с усатым гостем. Станислав Саламович соскочил со ступенек автобуса, поднял глаза на местных и громко заговорил на немецком. Те заулыбались, ответили
На глазах у прессы тренер сборной так и не получил презент, но, вероятно, насладился его содержимым позже. Будем на это надеяться — обидно, когда продукты пропадают.
Футболистов никто не встречал ни
Делегация добралась до Нойштифта не в полном составе — как накануне и предполагал Черчесов, Акинфеев не смог к вылету полностью восстановиться от травмы, поэтому остался в Москве. Когда он явится — неизвестно. Но врач сборной Эдуард Безуглов после тренировки всех успокоил: нет опасений, что вратарь республики пропустит Кубок конфедераций.
ВРАТАРИ В ТЕМНЫХ ОЧКАХ
Но это не значит, что остальные вратари сборной могут снимать перчатки и сосредоточиться на созерцании тирольского неба. Гильерме и Беленов на тренировке работали усердно, хотя им явно было одиноко. Мало того что не было Акинфеева и спасающего «Арсенал» от вылета из
Полевые игроки начали сбор с растяжки, потом приступили к беговым упражнениям, а затем к занятиям с мячом — рутина, которая в ближайшие дни наверняка перерастет в тяжелую работу над физической подготовкой. У Черчесова еще не было столь длительных беспрерывных сборов, так что к Кубку конфедераций национальная команда должна забегать. «Черчесов — очень требовательный», — резюмировал после тренировки защитник Руслан Камболов. Точнее и не скажешь.
РАЗЛИВНОЕ ПИВО НА АРЕНЕ
Стадион, на котором сборная будет тренироваться ближайшую неделю, неординарный. С одной стороны, он напоминает обычный футбольных комплекс, коих в столице десятки. С другой стороны, у этой арены есть история: здесь тренировались «Аякс», «Андерлехт» и даже «Спартак» при Унаи Эмери — об этом свидетельствует памятная табличка у входа на стадион.
Здесь же на чемпионате Европы 2008 года базировалась сборная Испании, победившая на турнире. Естественно, владельцы комплекса очень этим гордятся: повсюду висят фотографии тренировавшихся здесь испанцев, их игровая футболка и снимок всей команды с подписями каждого чемпиона во главе с Луисом Арагонесом.
Здесь же играет футбольный клуб «Нойштифт», причем, если верить афише, уже в субботу вечером эта команда проведет очередной матч. Правда, где конкретно играет «Нойштифт», узнать не удалось — даже австрийцы отвечали «где-то около шестого дивизиона».
В отличие от России, здесь на играх разрешено распивать спиртное. Более того, на этом крохотном стадиончике функционирует настоящий бар, в котором продается разливное пиво. На единственной трибуне, прямо перед глазами наших сборников, висел прейскурант — два с половиной евро за поллитровую кружку.
Игрокам, разумеется, не до алкоголя — есть более важные вещи. А вот Черчесов мог бы выпить бокальчик из подаренной корзинки. Но — сначала работа.
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