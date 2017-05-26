Черчесова встретили шнапсом

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ДРУГ АВСТРИИ

У отеля сборной несколько часов гуляло только перекати-поле. В зажатом между альпийскими горами городишке было настолько тихо, что даже щебетание птиц казалось рок-концертом. А около полудня большая часть местных кафешек закрылась (да, в Австрии тоже есть сиеста), так что улицы превратились в декорации фильма ужасов про зомби.

Подъехал внедорожник. Из его дверей вышел человек, отдаленно напоминающий коротко стриженного Валерия Леонтьева. Человек нес корзину, из которой выглядывала пара бутылок. «Это для сборной России?» — спросили его. «Да, — засиял кудрявый герр. — Для нашего друга Станислава Черчесова!» Выяснилось, что господин помнит еще те времена, когда главный тренер сборной России играл за «Тироль» из соседнего Инсбрука. Сказал, что в регионе помнят его сухие матчи и отраженные удары и счастливы визиту дорогого гостя.

Корзинка оказалась наполнена местными вкусностями: колбасками, пирогами, брецелями, шнапсом. А вдобавок хозяева отеля приготовили для Черчесова увесистый бочонок с краном — догадайтесь, что булькало внутри.

NEIN, NEIN, NEIN

Вскоре у ворот гостиницы появилась сборная во главе с усатым гостем. Станислав Саламович соскочил со ступенек автобуса, поднял глаза на местных и громко заговорил на немецком. Те заулыбались, ответили что-то теплое, пожали дорогому другу руку и вручили ему подарок. Но Черчесов сделал жестом и трижды сказал: Nein, nein, nein! Человек с корзиной почернел: как же так, почему он отказывается?

На глазах у прессы тренер сборной так и не получил презент, но, вероятно, насладился его содержимым позже. Будем на это надеяться — обидно, когда продукты пропадают.

Футболистов никто не встречал ни хлебом-солью, ни брецелями-шнапсом. Возможно, поэтому все они шли с усталыми лицами и ни на что не реагировали. Может быть, для наших игроков так даже лучше — спокойствие, тишина, полное отсутствие безумных болельщиков. Остались только безумные журналисты.

Делегация добралась до Нойштифта не в полном составе — как накануне и предполагал Черчесов, Акинфеев не смог к вылету полностью восстановиться от травмы, поэтому остался в Москве. Когда он явится — неизвестно. Но врач сборной Эдуард Безуглов после тренировки всех успокоил: нет опасений, что вратарь республики пропустит Кубок конфедераций.

ВРАТАРИ В ТЕМНЫХ ОЧКАХ

Но это не значит, что остальные вратари сборной могут снимать перчатки и сосредоточиться на созерцании тирольского неба. Гильерме и Беленов на тренировке работали усердно, хотя им явно было одиноко. Мало того что не было Акинфеева и спасающего «Арсенал» от вылета из премьер-лиги Габулова, так вратарей еще и изолировали от команды, отправив на соседнее поле. Зато голкиперы выглядели круче всех партнеров, потому что выполняли упражнения в солнцезащитных очках.

Полевые игроки начали сбор с растяжки, потом приступили к беговым упражнениям, а затем к занятиям с мячом — рутина, которая в ближайшие дни наверняка перерастет в тяжелую работу над физической подготовкой. У Черчесова еще не было столь длительных беспрерывных сборов, так что к Кубку конфедераций национальная команда должна забегать. «Черчесов — очень требовательный», — резюмировал после тренировки защитник Руслан Камболов. Точнее и не скажешь.

РАЗЛИВНОЕ ПИВО НА АРЕНЕ

Стадион, на котором сборная будет тренироваться ближайшую неделю, неординарный. С одной стороны, он напоминает обычный футбольных комплекс, коих в столице десятки. С другой стороны, у этой арены есть история: здесь тренировались «Аякс», «Андерлехт» и даже «Спартак» при Унаи Эмери — об этом свидетельствует памятная табличка у входа на стадион.

Здесь же на чемпионате Европы 2008 года базировалась сборная Испании, победившая на турнире. Естественно, владельцы комплекса очень этим гордятся: повсюду висят фотографии тренировавшихся здесь испанцев, их игровая футболка и снимок всей команды с подписями каждого чемпиона во главе с Луисом Арагонесом.

Здесь же играет футбольный клуб «Нойштифт», причем, если верить афише, уже в субботу вечером эта команда проведет очередной матч. Правда, где конкретно играет «Нойштифт», узнать не удалось — даже австрийцы отвечали «где-то около шестого дивизиона».

В отличие от России, здесь на играх разрешено распивать спиртное. Более того, на этом крохотном стадиончике функционирует настоящий бар, в котором продается разливное пиво. На единственной трибуне, прямо перед глазами наших сборников, висел прейскурант — два с половиной евро за поллитровую кружку.

Игрокам, разумеется, не до алкоголя — есть более важные вещи. А вот Черчесов мог бы выпить бокальчик из подаренной корзинки. Но — сначала работа.