Укладку нового газона на стадионе «Санкт-Петербург» завершат 28 мая

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«В целях безусловного исполнения обязательств принято консолидированное решение, и уже осуществляется замена газона футбольного поля на качественный рулонный газон. К 28 мая будет завершена укладка и начнется прошивка нового газона», — цитирует слова вице-губернатора пресс-служба.

Ранее сообщалось, что работы по укладке нового газона на стадионе «Санкт-Петербург» будут стоить порядка 3 млн рублей. Кто будет оплачивать работы, не уточнялось.

Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург», вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой «Зенит» со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский «Урал». 7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой «Зенит» потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1). Третий тестовый матч между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион «Петровский».

Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.