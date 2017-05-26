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26 мая 2017, 23:20 | Футбол: Сборные | ТАСС

Укладку нового газона на стадионе «Санкт-Петербург» завершат 28 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Укладка нового газона на стадионе «Санкт-Петербург» будет завершена 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

Ранее сообщалось что работы по укладке нового газона на стадионе будут стоить порядка 3 млн рублей. Увеличить
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«В целях безусловного исполнения обязательств принято консолидированное решение, и уже осуществляется замена газона футбольного поля на качественный рулонный газон. К 28 мая будет завершена укладка и начнется прошивка нового газона», — цитирует слова вице-губернатора пресс-служба.

Ранее сообщалось, что работы по укладке нового газона на стадионе «Санкт-Петербург» будут стоить порядка 3 млн рублей. Кто будет оплачивать работы, не уточнялось.

Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург», вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой «Зенит» со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский «Урал». 7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой «Зенит» потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1). Третий тестовый матч между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион «Петровский».

Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.
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