«Риска, что Дзюба пропустит Кубок конфедераций, нет»

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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ,

Гоша ЧЕРНОВ

из Нойштифта

— Как состояние команды? Когда к остальным присоединится Акинфеев? — первый вопрос Безуглову после первой тренировки на австрийском сборе.

— После окончания тяжелого чемпионата найти полностью здорового футболиста невозможно. Мелкие болячки есть у всех. Но болячки эти лечатся, поэтому игроки тренируются в общей группе. Проблем нет. Что касается Акинфеева, то он на несколько дней останется в Москве для проведения необходимых восстановительных процедур, которые здесь чисто технически невозможно провести. Последний месяц вратарь играл на уколах. Мы оценили ситуацию и решили, что лучше перестраховаться и оставить его на пару дней в России. В ближайшие дни Акинфеев присоединится к команде. Загадывать ничего нельзя, но если говорить о ситуации на текущий момент, то никаких опасений у нас нет, риск минимален.

— Другой футболист ЦСКА — Мариу Фернандес — судя по всему, пропускает турнир. Что произошло?

— Ситуация нам понятна. Судя по тому, что сообщил нам клуб, игрок находится в Бразилии, где в ближайшее время перенесет операцию на носовой перегородке.

— Операция имеет косметический эффект?

— В том числе. Вместе с тем, по информации из клуба, травма Фернандеса ограничивает его функциональные возможности, именно поэтому он здесь не находится.

— Ходят разговоры, что травма позволяет подождать два-три месяца и не делать операцию прямо сейчас. И что дело в приоритетах. Можете прокомментировать?

— По поводу приоритетов надо обратиться к Мариу и клубу. Что касается травмы, то говорить о том, чего точно не знаешь, сложно. У нас были основания сказать тренерскому штабу, что функционально футболист точно будет испытывать проблемы. Тренер ставит во главу угла здоровье футболистов и потому решил, что сбор перед Кубком конфедераций Фернандес пропустит. Чтобы перенести операцию и в ближайшее время в полном объеме тренироваться.

— Почему так часто травмируется Дзагоев?

— По данным медицинского комитета УЕФА, на минувшем чемпионате Европы самым распространенным повреждением была травма задней поверхности бедра. Как раз как у Дзагоева. Повреждение неприятное и не позволяющее полноценно тренироваться. Обычно после таких травм игроки восстанавливаются долго. Уверен, врачи ЦСКА не будут форсировать процесс, и скоро мы увидим Алана в полноценных кондициях.

— Что скажете о состоянии Дзюбы? Он сыграет на турнире?

— Артем профессионально относится к здоровью и рекомендациям врачей. Он находится под контролем врачей «Зенита». Его колено в хорошем состоянии. Он и сам в хорошем настроении, что немаловажно. Риска, что Дзюба пропустит Кубок конфедераций, сейчас нет. К тому же турнир в России, а для Артема это важно. Думаю, мы увидим лучшего Дзюбу на турнире.

— А как строятся ваши отношения с врачами клубов?

— Мы находимся в отличных отношениях с врачами подавляющего большинства команд, которые поставляют футболистов в сборную. С врачами «Зенита» отношения вообще великолепные, делимся информацией, секретов у нас никаких нет, ежедневно на связи, созваниваемся. Мы знаем все от клуба, общались и с самим Артемом. Кроме того, из клуба с футболистом всегда приходит паспорт, где четко прописано все, что с ним происходило за последний месяц. Аналогичный документ из сборной в клуб отправляем и мы.

— Ожидаете ли вы внезапного визита допинг-офицеров?