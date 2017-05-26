Испанец Мансано рассудит сборные России и Чили по футболу в товарищеском матче
Испанец Хесус Хиль Мансано назначен главным арбитром товарищеского матча между сборными России и Чили, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
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Встреча сборных России и Чили состоится 9 июня на «Арене ЦСКА» в Москве.
Помогать Мансано будут его соотечественники Анхель Невадо Родригес и Диего Барберо Севилья.
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