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26 мая 2017, 22:36 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Испанец Мансано рассудит сборные России и Чили по футболу в товарищеском матче

Испанец Хесус Хиль Мансано назначен главным арбитром товарищеского матча между сборными России и Чили, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Испанец <span class=error>Хесус</span> <span class=error>Хиль</span> <span class=error>Мансано</span> назначен главным арбитром товарищеского матча между сборными России и Чили сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>). Увеличить
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Встреча сборных России и Чили состоится 9 июня на «Арене ЦСКА» в Москве.

Помогать Мансано будут его соотечественники Анхель Невадо Родригес и Диего Барберо Севилья.

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