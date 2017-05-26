Сборная России по футболу проводит первую тренировку в Австрии в полном составе

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Занятие на тренировочном поле в коммуне Нойштифт-им- Штубайталь, где расположилась команда Станислава Черчесова, открыто для представителей СМИ первые 20 минут. Всего тренируются 25 игроков, которые прибыли в Австрию ранее в пятницу, в том числе нападающий «Зенит» Артем Дзюба, который во время тренировки в Москве в четверг работал в тренажерном зале по индивидуальной программе.

Позже на австрийском сборе к команде должны присоединиться вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который остался в Москве, чтобы решить проблемы с пяткой, а также голкипер Владимир Габулов и защитник Роман Нойштедтер, которые по согласованию с Российским футбольным союзом пока находятся в расположении своих клубов — тульского «Арсенала» и турецкого «Фенербахче» соответственно.

В Нойштифт-им-Штубайталь команда будет готовиться к домашнему Кубку конфедераций до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня — она сыграет с командой Чили.