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26 мая 2017, 16:26 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Аргентинская ассоциация достигла договорённости с «Севильей» по Сампаоли

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины.

Главный тренер Севильи <span class=error>Хорхе</span> <span class=error>Сампаоли</span> возглавит сборную Аргентины. Увеличить
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Пресс-служба бело-голубых сообщила, что достигнута принципиальная договорённость с испанским клубом. Информация появилась на официальной странице ассоциации футбола Аргентины в «Твиттере».

Ожидается, что все официальные бумаги будут подписаны 1 июня. Финансовые детали сделки не разглашаются. При этом отмечается, что стороны остались удовлетворены соглашением.

Ранее сообщалось, что «Севилья» отпустит Сампаоли в сборную Аргентины лишь за компенсацию в € 1,5 млн.

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Новости Сборных команд

«Севилья» требует €1,5 млн от AFA за то, чтобы отпустить Сампаоли в сборную Аргентины

«Севилья» требует €1,5 млн от AFA за то, чтобы отпустить Сампаоли в сборную Аргентины

МОСКВА, 26 мая — Р-Спорт. Президент «Севильи» Пепе Кастро требует от Ассоциации футбола Аргентины (AFA) полтора миллиона евро за то, чтобы отпустить тренера испанского футбольного клуба Хорхе Сампаоли в сборную Аргентины.
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