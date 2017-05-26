Аргентинская ассоциация достигла договорённости с «Севильей» по Сампаоли
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ожидается, что все официальные бумаги будут подписаны 1 июня. Финансовые детали сделки не разглашаются. При этом отмечается, что стороны остались удовлетворены соглашением.
Ранее сообщалось, что «Севилья» отпустит Сампаоли в сборную Аргентины лишь за компенсацию в € 1,5 млн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter