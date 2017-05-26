Аргентинская ассоциация достигла договорённости с «Севильей» по Сампаоли

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Пресс-служба бело-голубых сообщила, что достигнута принципиальная договорённость с испанским клубом. Информация появилась на официальной странице ассоциации футбола Аргентины в «Твиттере».

Ожидается, что все официальные бумаги будут подписаны 1 июня. Финансовые детали сделки не разглашаются. При этом отмечается, что стороны остались удовлетворены соглашением.

Ранее сообщалось, что «Севилья» отпустит Сампаоли в сборную Аргентины лишь за компенсацию в € 1,5 млн.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Principio de acuerdo entre la AFA y Sevilla por Sampaoli<a href="https://t.co/8i9SKKrPC7">https://t.co/8i9SKKrPC7</a> <a href="https://t.co/Jv7Ub0Y0w0">pic.twitter.com/Jv7Ub0Y0w0</a></p>— AFA (@afa) <a href="https://twitter.com/afa/status/868088519981486081">26 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>