Россия соберется без Акинфеева

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Телеправа на Кубок конфедераций увидели «свет в конце тоннеля».

До старта Кубка конфедераций осталось менее месяца, а вопрос с телеправами до сих пор не решен. Однако, как отметила генеральный директор телеканала Тина Канделаки, в ближайшее время он должен быть решен.

«Покупка прав на показ Кубка конфедераций — 2017? Про это говорят сегодня все.

Но отдельно права не продаются — они идут вместе с правами на телетрансляцию чемпионата мира 2018 года по футболу. Свет в конце тоннеля уже есть, но детали узнаете позже,

— передает слова Канделаки казанский интернет-портал «Спорт как есть».

«Поле на “Санкт-Петербурге” поменяют, все будет хорошо».

Другой серьезной проблемой, которой озабочена общественность, стала неготовность газона на стадионе «Санкт-Петербург» к принятию матчей. На арене начались работы по его замене, которые источник «Фонтанки» в комитете по строительству города оценил в 21 млн рублей.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что у его игроков будет достаточно времени, чтобы привыкнуть к новому покрытию.

«Предыгровая процедура обязательна, поэтому мы там будем. Решили поменять газон — его поменяют, поле будет в порядке, все будет хорошо. Не надо быть настроенными пессимистично»,

— сказал Черчесов.

Именно сборной России матчем против команды Новой Зеландии 17 июня предстоит открывать турнир.

Наставник мексиканцев Карлос Осорио не ожидает на Кубке конфедераций проблем с газоном.

«Я был в России в прошлом ноябре, ознакомился с тренировочными полями и стадионами, где мы будем играть. Они были не на 100% готовы в тот момент, к тому же и температура будет не такая же низкая, но,

зная стандарты ФИФА, я уверен, что они будут готовы и у нас не будет жалоб на их качество,

— приводят слова Осорио «РИА Новости».

«Россия привычна к непогоде и сильна в воздухе».

Также Осорио поделился ожиданиями от матчей турнира. В групповом раунде соперниками сборной Мексики станут команды России, Новой Зеландии и Португалии.

«Это три очень разных стиля.

Португалия — это тонкая выделка, с очень быстрыми крайними игроками, с одним из двух лучших футболистов планеты (я имею в виду Криштиану Роналду), с хорошей защитой и командой, которая, по словам их тренера Фернанду Сантуша, обновляется и, конечно, будет очень трудным соперником.

Сборная России привычна к игре в непогоду и сильна в борьбе в воздухе, — сказал 55-летний специалист.

В свою очередь, Черчесов назвал фаворитом турнира сборную Германии, несмотря на то, что наставник немцев Йоахим Лев решил не брать на турнир целый ряд звездных игроков.

«Не знаю, кто вам сказал, что у португальцев или немцев плохие футболисты, если один-два не приедут. Думаю, у них сильные составы.

У нас тоже есть свои нюансы: один играть не может, другой играть не может. Сезоны были насыщенные, и есть травмированные. Так что это явление нормальное. Перед чемпионатом мира тоже не всегда сборные могут взять своих лучших игроков, но никто не говорит, что чемпионат мира от этого страдает.

«Кто фавориты? На бумаге немцы — турнирная команда, постоянно доходят до полуфиналов-финалов. Поэтому пока отдаём предпочтение им», — цитирует Черчесова «Чемпионат.com».

«Мы оказались в компании из семи лучших сборных мира».

Соперниками сборной Германии на групповом этапе станут команды Чили, Австралии и Камеруна. Как рассказал главный тренер африканской сборной Уго Броос, его подопечные оказались в ряду восьми лучших команд мира, потому не стоит «строить грандиозных планов».

«Я реалист и всегда объективно смотрю на вещи. Например, я никогда не прыгаю от счастья, но и не привык посыпать голову пеплом. Я люблю дисциплину. Без этого никак. Если в команде из 30 игроков нет дисциплины, начнется хаос и ни о каких победах не может быть и речи.

Мы оказались в компании из семи лучших сборных мира, здесь собраны чемпионы континентов, так что это турнир очень высокого уровня. Именно поэтому на старте нам не следует строить грандиозных планов, нужно просто попытаться пройти в следующий раунд, а это будет совсем непросто.

Мы попали в группу с чемпионами мира Германией и чемпионами Южной Америки сборной Чили, да и Австралию не стоит сбрасывать со счетов, так что поживем — увидим. Для меня этот турнир — своеобразный экзамен, который покажет, являемся ли мы командой топ-уровня и чего на самом деле стоит звание чемпионов Африки. Это может очень пригодиться нам в будущем, — приводит слова Брооса пресс-служба ФИФА.

Пятка Акинфеева.

Вратарь российской сборной Игорь Акинфеев не полетел с командой на тренировочный сбор в Австрию.

Об этом сообщила пресс-служба россиян в своем твиттере. Связано это решение с тем, что он должен задержаться в Москве для проведения дополнительных процедур, поскольку в последнее время его беспокоят боли в пятке. К национальной команде 31-летний голкипер присоединится позже.

Роналду к нам поедет.

Ряд сборных опубликовал предварительные списки футболистов, которые готовятся к старту Кубка конфедераций. Так, в составе сборной Португалии должен приехать лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Также в заявке значится защитник питерского «Зенита» Луиш Нету.

Предварительная заявка сборной Португалии:

Вратари: Руй Патрисиу, Бету (оба — «Спортинг»), Жозе Са («Порту»).

Защитники: Луиш Нету («Зенит»), Нелсон Семеду, Элизеу (оба — «Бенфика»), Пепе («Реал»), Бруну Алвеш («Кальяри»), Жозе Фонте («Вест Хэм Юнайтед»), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Д), Седрик Суареш («Саутгемптон»).

Полузащитники: Данилу Перейра («Порту»), Адриен Силва, Вилльям Карвалью (оба — «Спортинг»), Жоау Моутинью, Бернарду Силва (оба — «Монако»), Андре Гомеш («Барселона»), Жоау Мариу («Интер»), Луиш Мигел Пицци («Бенфика»).

Нападающие: Желсон Мартиньш («Спортинг»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»), Криштиану Роналду («Реал»), Луиш Нани («Валенсия»), Андре Силва («Порту»).

Стоит обратить внимание, что на данный момент поданы лишь предварительные варианты составов. Официальные заявки, состоящие из 23 игроков, будут опубликованы 7 июня.

Также в последние дни представили свои предварительные заявки команды Австралии и Новой Зеландии.

У новозеландцев звезд в команде, конечно, нет, но вопреки распространенному в среде болельщиков мнению есть квалифицированные, или во всяком случае профессиональные, футболисты из европейских клубов высшего дивизиона. Правда,

20-летний защитник Сэм Бразертон не сыграл за основную команду, покинувшую в нынешнем сезоне АПЛ, ни единого матча, а полузащитник Билл Туилома всего раз попал в заявку «Марселя» в чемпионате Франции.

Предварительная заявка сборной Новой Зеландии:

Вратари: Глен Мосс («Ньюкасл Джетс»), Стефан Маринович («Унтерхахинг»), Тамати Уильямс («Валвейк»);.

Защитники: Томми Смит («Ипсвич Таун»), Сэм Бразертон («Сандерленд»), Сторм Ру («Сентрал Кост Маринерс»), Михаэл Боксолл («Суперспорт Юнайтед»), Кип Колви («Сан-Хосе Эртквейс»), Темистоклис Цимополутос («Яннина»), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба — «Веллингтон Феникс»), Деклан Винне («Ванкувер») Дэн Ингем («Брисбен Роар»);.

Полузащитники: Клейтон Льюис («Окленд Сити»), Майкл Макглинчи, Алекс Артур Руфер (оба — «Веллингтон Феникс»), Райан Томас («Зволле»), Билл Туилома («Марсель»), Марко Рохас («Мельбурн Виктори»);.

Нападающие: Монти Марк Паттерсон («Ипсвич Таун»), Шейн Смелц («Борнео»), Крис Вуд («Лидс Юнайтед»), Коста Барбарусес («Веллингтон Феникс»).

Что касается австралийцев, то их наставник Энтони Хадсон нашел в Европе куда больше соотечественников.

Предварительная заявка сборной Австралии:

Вратари: Марк Биригитти («Суонси Сити»), Даниэль Вукович («Сидней»), Митчелл Ланжерак («Штутгарт»), Мэтью Райан («Генк»);.

Защитники: Азиз Бехич («Бурсаспор»), Александер Герсбах («Русенборг»), Райан Грант («Сидней»), Милош Дегенек («Иокогама Ф. Маринос»), Дилан Макгоуан («Пасуш де Феррейра»), Райан Макгован («Гуйчжоу Чжичэн»), Райли Макгри («Аделаида Юнайтед»), Бэйли Райт («Бристоль Сити»), Трент Сэйнсбари («Интер»), Брэд Смит («Борнмут»);.

Полузащитники: Мустафа Амини («Орхус»), Крейг Гудвин («Спарта» Роттердам), Джеймс Джегго («Штурм»), Джексон Ирвайн («Бертон Альбион»), Майл Йединак («Астон Вилла»), Массимо Луонго («КПР»), Марк Миллигэн («Бани Яс»), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун»), Томас Рогич («Селтик»), Джеймс Троизи («Мельбурн Виктори»), Айдин Хрустич («Гронинген»);.

Нападающие: Робби Круз (свободный агент), Тим Кэхилл («Мельбурн Сити»), Метью Леки («Ингольштадт»), Джейми Макларен («Дармштадт»), Томи Юрич («Люцерн»).

Чемпионат мира среди клубов вместо Кубка конфедераций.

Известные в прошлом футболисты, а ныне чиновники ФИФА Звонимир Бобан (заместитель генерального секретаря) и Марко ван Бастен (технический директор) выступили с инициативой заменить Кубок конфедераций на более коммерчески выгодный турнир — клубный чемпионат мира, сообщает AS.

Руководство организации рассматривает возможность участия в турнире 16 или 24 клубов.

По две команды будут представлять победителей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Либертадорес двух последних сезонов, а также финалисты этих турниров, а к ним присоединятся по одному клубу из Азии, Африки, а Северной и Центральной Америки.

В случае принятия положительного решения клубный чемпионат мира будет проводиться каждые два года.