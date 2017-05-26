«Севилья» требует €1,5 млн от AFA за то, чтобы отпустить Сампаоли в сборную Аргентины
МОСКВА, 26 мая —
Р-Спорт. Президент «Севильи» Пепе Кастро требует от Ассоциации футбола Аргентины (AFA) полтора миллиона евро за то, чтобы отпустить тренера испанского футбольного клуба Хорхе Сампаоли в сборную Аргентины.
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Сампаоли стал главным тренером «Севильи» в июне 2016 года, заключив двухлетний контракт. В апреле издание Marca сообщило, что 57-летний специалист согласился покинуть испанский клуб и возглавить сборную Аргентины. В конце апреля президент AFA Клаудио Тапиа заявил, что Сампаоли является единственным кандидатом на пост рулевого сборной Аргентины.
«Мы рассматриваем только выполнение пункта о выплате 1,5 миллиона, другого пути нет. Мы не хотим, чтобы Сампаоли уходил», — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова Кастро, который также сообщил, что скоро проведет встречу с Тапиа.
Пост главного тренера сборной Аргентины стал вакантным после того, как в апреле был уволен Эдгардо Бауса
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