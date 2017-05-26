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26 мая 2017, 15:41 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

«Севилья» требует €1,5 млн от AFA за то, чтобы отпустить Сампаоли в сборную Аргентины

МОСКВА, 26 мая — Р-Спорт. Президент «Севильи» Пепе Кастро требует от Ассоциации футбола Аргентины (AFA) полтора миллиона евро за то, чтобы отпустить тренера испанского футбольного клуба Хорхе Сампаоли в сборную Аргентины.

<em>МОСКВА 26 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Президент Севильи <span class=error>Пепе</span> <span class=error>Кастро</span> требует от Ассоциации футбола Аргентины (AFA) полтора миллиона евро за то чтобы отпустить тренера испанского футбольного клуба <span class=error>Хорхе</span> <span class=error>Сампаоли</span> в сборную Аргентины. Увеличить
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Сампаоли стал главным тренером «Севильи» в июне 2016 года, заключив двухлетний контракт. В апреле издание Marca сообщило, что 57-летний специалист согласился покинуть испанский клуб и возглавить сборную Аргентины. В конце апреля президент AFA Клаудио Тапиа заявил, что Сампаоли является единственным кандидатом на пост рулевого сборной Аргентины.

«Мы рассматриваем только выполнение пункта о выплате 1,5 миллиона, другого пути нет. Мы не хотим, чтобы Сампаоли уходил», — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова Кастро, который также сообщил, что скоро проведет встречу с Тапиа.

Пост главного тренера сборной Аргентины стал вакантным после того, как в апреле был уволен Эдгардо Бауса из-за неудовлетворительных результатов в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. После 14 туров аргентинцы с 22 очками занимают пятое место в турнирной таблице в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Следующий матч отборочного турнира «альбиселесте» проведут 31 августа в гостях со сборной Уругвая.

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