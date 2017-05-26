Жители австрийского Нойштифта подарили Черчесову деликатесы, от шнапса тренер отказался
НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Жители австрийского городка Нойштифт-им-Штубайталь подготовили подарки главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову — корзину с местными кулинарными изысками и бочонок со шнапсом. Корзину с деликатесами Черчесов принял, а вот от шнапса отказался, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Сборная России уже прибыла в
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
Для подготовки к Кубку конфедераций в сборную России были вызваны 28 футболистов. При этом в окончательный состав попадут 23 игрока, он должен быть сформирован до 7 июня.
Начало австрийского сбора пропустят три игрока, приглашенные в российскую команду для подготовки к Кубку конфедераций, речь идет о вратарях Игоре Акинфееве и Владимире Габулове, а также о защитнике Романе Нойштедтере. Они прибудут в расположение сборной позднее.
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