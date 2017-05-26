Жители австрийского Нойштифта подарили Черчесову деликатесы, от шнапса тренер отказался

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Нойштифт-им-Штубайталь находится в федеральной земле Тироль. Черчесов, будучи вратарем, с 1996 по 2002 год выступал за команду «Тироль» из Инсбрука, который является столицей данного региона. С 2004 по 2006 год российский специалист являлся главным тренером инсбрукской команды.

Сборная России уже прибыла в Нойштифт-им-Штубайталь. Здесь команда будет готовиться к Кубку конфедераций до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня — она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня). В группе Б сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

Для подготовки к Кубку конфедераций в сборную России были вызваны 28 футболистов. При этом в окончательный состав попадут 23 игрока, он должен быть сформирован до 7 июня.

Начало австрийского сбора пропустят три игрока, приглашенные в российскую команду для подготовки к Кубку конфедераций, речь идет о вратарях Игоре Акинфееве и Владимире Габулове, а также о защитнике Романе Нойштедтере. Они прибудут в расположение сборной позднее.